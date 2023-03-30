Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, советский истребитель МиГ-29 не способен противостоять российскому Су-30, именно поэтому ВСУ требуются западные F-16.

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МИГ-29 остался в 4 поколении, в 70 – 80 годах. Самолет F-16 или другие самолеты F-серии прошли несколько этапов глубокой модернизации: в них заменены бортовое оборудование, бортовая радиолокационная станция, добавлено вооружение, которое работает с радаром и другими компонентами самолета. МИГ-29 остался в Советском союзе, и противостоять российскому Су-30 невозможно,

– объяснил Юрий Игнат.

Справка. МиГ-29 имеет дальность видимости всего 60 километров со своими радиолокационными станциями (РЛС), а дальность стрельбы – всего 30 километров. Современные российские самолеты Су-35 имеют радиус видимости более 200 километров и дальность стрельбы более 100 километров.

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Спикер напомнил, что украинские летчики в первые дни полномасштабного вторжения России совершали невозможные вещи: два самолета могли атаковать 10 вражеских истребителей.

На предельно низких высотах летчики ВСУ угрожали россиянам, оттесняя их под наши системы ПВО. Благодаря такой тактике удавалось уничтожать врагов. Постоянно так воевать мы не можем, ведь вооруженные силы России имеют количественные и технологические преимущества в авиации.

– добавил Игнат.

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