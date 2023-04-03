Руководитель Офиса президента по международной политике Марчин Пшидач сообщил эту информацию журналистам 3 апреля.

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Польша передала Украине первые истребители МиГ-29

По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части,

– заявил Марчин Пшидач.

Чиновник заверил, что дальше будут разговоры о возможной дальнейшей поддержке.

Свои самолеты Украине уже передала Словакия

Словакия 23 марта заявила, что передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Еще девять должны поступить Вооруженным Силам Украины в ближайшие недели.

"Четыре истребителя МиГ-29 успешно переданы украинским собратьям. Помощь не имеет границ. Мы сделали все, что могли ради правильного дела!", – сообщили Вооруженные Силы Словакии.

Следует добавить, что Словакия передаст Украине 13 истребителей.

Уже 30 марта заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что переданы Братиславой четыре истребители защищают небо над Харьковом.

Обратите внимание! Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что советский истребитель МиГ-29 не способен противостоять российскому Су-30. Ведь на МиГ-29 нельзя ставить современные ракеты и по многим другим причинам. Именно поэтому МиГ-29 является серьезной помощью, которая вряд ли изменит ситуацию на фронте. Однако изменить ход войны могут F-16.