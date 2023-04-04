Слова Ллойда Остина 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Петр Черник. Он предположил, что сейчас США проводят очень тщательную экспертную оценку. Глава Пентагона добавил, если решение о поставке истребителей будет принято, то нужно будет около 18 месяцев, чтобы их передать.
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"А сколько этой авиации нам нужно предоставить и какого типа?" Мы хорошо понимаем, что 12 машин ход войны не сломает", – сказал он.
Черник убежден, чтобы действительно был полезный эффект от авиации, нужно, как минимум, авиационный полк – 60 машин.
Он отметил, что контракты на строительство самолетов западного образца, в первую очередь, F-16, заключенные уже до 2025 года. А на некоторые другие классы самолетов – до 2030 года.
"И это, по правде, очень сложная математика – вычислить, а какие и у кого машины забрать и передать Украине, потому что мы же купить их за свои средства не сможем", – рассказал военный эксперт.
На каком этапе передача истребителей Украине: смотрите видео
Лед тронется
Однако, по мнению Петра Черника, уже есть определенные сдвиги по предоставлению авиации.
"Пусть старые советские МиГ-29, прокачанные по современным натовским технологиям, но все же довольно серьезная ударная сила. По меньшей мере, до 40 машин задекларировано", – рассказал он.
А это, по его словам, три полноценных эскадрильи, которые будут иметь эффект, в первую очередь, в борьбе в воздухе с крылатыми ракетами.
Как тронулся танковый лед, так обязательно тронется и авиационный. Мы получим качественную авиацию. Вопрос – только когда, в каком количестве и какие это будут машины,
– подчеркнул Петр Черник.
Что известно о передаче авиации для ВСУ
- Польша передала Украине первую часть самолетов. Речь идет о нескольких истребителях МиГ-29.
- Словакия 23 марта заявила, что передала ВСУ 4 самолета МиГ-29. Еще 9 должны поступить Украине в ближайшие недели.
- Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк 30 марта сообщила, что переданые Словакией 4 истребителя защищают небо над Харьковом.
- Хорватия в ближайшее время планирует передать ВСУ 14 вертолетов Ми-8. Вопрос рассматривает правительство страны.