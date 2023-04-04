Слова Ллойда Остина 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Петр Черник. Он предположил, что сейчас США проводят очень тщательную экспертную оценку. Глава Пентагона добавил, если решение о поставке истребителей будет принято, то нужно будет около 18 месяцев, чтобы их передать.

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"А сколько этой авиации нам нужно предоставить и какого типа?" Мы хорошо понимаем, что 12 машин ход войны не сломает", – сказал он.

Черник убежден, чтобы действительно был полезный эффект от авиации, нужно, как минимум, авиационный полк – 60 машин.

Он отметил, что контракты на строительство самолетов западного образца, в первую очередь, F-16, заключенные уже до 2025 года. А на некоторые другие классы самолетов – до 2030 года.

"И это, по правде, очень сложная математика – вычислить, а какие и у кого машины забрать и передать Украине, потому что мы же купить их за свои средства не сможем", – рассказал военный эксперт.

Важно! В Воздушных силах Украины заявили, что не стоит воспринимать заявления Пентагона так резко. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что сейчас США помогает выполнить Украине другие текущие задачи, которые там считают более важными. В частности, речь идет об усилении ВСУ артиллерией, танками и боеприпасами. По словам Игната, вопрос авиации достаточно сложен, а США не открещиваются от передачи F-16 для Украины. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ заявлял, что советский МиГ-29 не способен противостоять российскому Су-30. Поэтому Украине и нужны западные истребители F-16.

На каком этапе передача истребителей Украине: смотрите видео

Лед тронется

Однако, по мнению Петра Черника, уже есть определенные сдвиги по предоставлению авиации.

"Пусть старые советские МиГ-29, прокачанные по современным натовским технологиям, но все же довольно серьезная ударная сила. По меньшей мере, до 40 машин задекларировано", – рассказал он.

А это, по его словам, три полноценных эскадрильи, которые будут иметь эффект, в первую очередь, в борьбе в воздухе с крылатыми ракетами.

Как тронулся танковый лед, так обязательно тронется и авиационный. Мы получим качественную авиацию. Вопрос – только когда, в каком количестве и какие это будут машины,

– подчеркнул Петр Черник.

Что известно о передаче авиации для ВСУ