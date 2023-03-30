На днях в Пентагоне заявили, что пока не будут предоставлять Украине истребители "четвертое" поколение F-16. Ллойд Остин аргументировал такое решение тем, что сейчас украинские защитники нуждаются в другом оружии. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал заявление министра обороны США, информирует 24 Канал.
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Почему F-16 "не нужны" Украине
Игнат отметил, что не нужно воспринимать заявления Пентагона так резко. США сейчас помогают Украине выполнить другие текущие задачи, которые они считают более важными. В частности, усиливают украинскую армию танками, артиллерией и боеприпасами.
Вопрос авиации, по словам Игната, достаточно сложен. Вместе с тем США не открещиваются от предоставления Украине истребителей F-16.
Украина будет с западными истребителями. Я бы не сказал даже, что "четвертое" поколение, возможно – "пятое". Украина, возможно, получает более новые истребители F-35 в дальнейшей перспективе,
– заявил Игнат.
Он также отмечает, что должен быть переходный период между "четвертым" и "пятым" поколением истребителей. Ими могут стать именно F-16, поскольку некоторые страны НАТО стали заменять более старые самолеты новыми.
Усиление украинской авиации
- Северная Македония готова передать украинской армии 12 боевых вертолетов Ми-24. Следует отметить, что в 2001 году их приобрели у Украины, однако в 2015 году – списали.
- Журналисты заявили, что Франция планирует выкупить 40 современных истребителей Mirage в ОАЭ и передать их Украине. Однако на официальном уровне эту информацию опровергли как у Макрона, так и в Минобороны Украины.
- Хорватия в ближайшее время может передать Украине 14 вертолетов Ми-8. Сейчас этот вопрос рассматривает хорватское правительство.
- Словакия уже передала Вооруженным Силам Украины первые четыре истребителя МиГ-29. Еще 9 самолетов поступят в ближайшие недели.
- В скором времени Украина получит истребители МиГ-29 и от Польши. В МИДе страны заявили, что будут передавать самолеты постепенно, чтобы процедура была тайной. К тому же, в Польше считают, что так истребители будут использовать эффективнее.