На днях в Пентагоне заявили, что пока не будут предоставлять Украине истребители "четвертое" поколение F-16. Ллойд Остин аргументировал такое решение тем, что сейчас украинские защитники нуждаются в другом оружии. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал заявление министра обороны США, информирует 24 Канал.

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Почему F-16 "не нужны" Украине

Игнат отметил, что не нужно воспринимать заявления Пентагона так резко. США сейчас помогают Украине выполнить другие текущие задачи, которые они считают более важными. В частности, усиливают украинскую армию танками, артиллерией и боеприпасами.

Вопрос авиации, по словам Игната, достаточно сложен. Вместе с тем США не открещиваются от предоставления Украине истребителей F-16.

Украина будет с западными истребителями. Я бы не сказал даже, что "четвертое" поколение, возможно – "пятое". Украина, возможно, получает более новые истребители F-35 в дальнейшей перспективе,

– заявил Игнат.

Он также отмечает, что должен быть переходный период между "четвертым" и "пятым" поколением истребителей. Ими могут стать именно F-16, поскольку некоторые страны НАТО стали заменять более старые самолеты новыми.

Усиление украинской авиации