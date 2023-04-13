Уряд у Берліні погодив заявку Польщі на передачу винищувачів МіГ-29 зі запасів Східної Німеччини Україні. Раніше стало відомо, що Польща хоче передати винищувачі радянського виробництва МіГ-29 зі старих запасів НДР, тому запросили дозвіл.
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Польща анонсувала передачу Україні нової партії МіГ-29
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 13 квітня оголосив про передачу Україні чергової партії винищувачів МіГ-29. Про це він повідомив під час дебатів, організованих аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні, інформує РАР.
Ми поставимо ще одну партію (бойових літаків – 24 Канал),
– сказав Моравецький, говорячи про МіГ-29.
За словами Моравецького, польські військові більше не потребують МіГ-29. Глава польського уряду не уточнив кількість літаків, які увійдуть у нову партію, та терміни їх передачі.
Він зазначив, що польська військова авіація, яка налічує 48 винищувачів F-16, наразі користується підтримкою союзників, в тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.
Моравецький нагадав, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються в найближчі роки.
Словаччина та Польща передали Україні літаки: що відомо
- Словаччина у березні 2023 року передала Україні чотири літаки МіГ-29 з 13, які обіцяла. Словацькі МіГи вже захищають небо над Харковом.
- У квітні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передала Україні 4 винищувачі МіГ-29.
- Також, за словами Дуди, Польща готується поставити Україні ще чотири літаки типу МіГ-29.