Уряд у Берліні погодив заявку Польщі на передачу винищувачів МіГ-29 зі запасів Східної Німеччини Україні. Раніше стало відомо, що Польща хоче передати винищувачі радянського виробництва МіГ-29 зі старих запасів НДР, тому запросили дозвіл.

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Польща анонсувала передачу Україні нової партії МіГ-29

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 13 квітня оголосив про передачу Україні чергової партії винищувачів МіГ-29. Про це він повідомив під час дебатів, організованих аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні, інформує РАР.

Ми поставимо ще одну партію (бойових літаків – 24 Канал),

– сказав Моравецький, говорячи про МіГ-29.

За словами Моравецького, польські військові більше не потребують МіГ-29. Глава польського уряду не уточнив кількість літаків, які увійдуть у нову партію, та терміни їх передачі.

Він зазначив, що польська військова авіація, яка налічує 48 винищувачів F-16, наразі користується підтримкою союзників, в тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Моравецький нагадав, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються в найближчі роки.

Важливо. У Повітряних Силах ЗСУ раніше закликали не спекулювати на темі літаків МіГ-29. Передача цих винищувачів дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил, однак в жодному разі не розв'яже питання "контрнаступу" чи "перемоги". Україні потрібні західні винищувачі, зокрема F-16, які більш сучасні та ефективніші.

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