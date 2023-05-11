Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов відреагував на з'ясування відносин між російським міністром оборони, начальником Генштабу Росії та ватажком ПВК "Вагнера". Своїми думками щодо їхніх дій у публічному та медійному просторі він поділився в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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За словами Юсова, Герасімов, Пригожин та Шойгу не думають про демократичне майбутнє. Замість цього їх турбує власне майбутнє після Володимира Путіна та програшу Росії у розв'язаній нею ж війні проти України. Представник ГУР підкреслив, що ця геополітична поразка є неминучою.

Юсов дав зрозуміти, що ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність. Представник української розвідки вказав на початок пошуку винних у Росії. При цьому ніхто з цих одіозних осіб не бажає опинитися серед відповідальних.

От зараз Шойгу, Герасімов і Пригожин між собою визначають, а хто ж тоді буде винний,

– додав він.

До слова, Пригожин під час чергового випаду в бік керівництва Росії розкритикував "щасливого дідуся". Пізніше він заявив, що не мав на увазі Путіна. Замість прямого пояснення ватажок найманців запропонував обирати одного з трьох "кандидатів": Міхаїла Мізинцева, Наталію Хім та вищезгаданого Герасімова.

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