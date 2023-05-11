Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов відреагував на з'ясування відносин між російським міністром оборони, начальником Генштабу Росії та ватажком ПВК "Вагнера". Своїми думками щодо їхніх дій у публічному та медійному просторі він поділився в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Що менше всього зараз хвилює Пригожина та його опонентів з Міноборони Росії
За словами Юсова, Герасімов, Пригожин та Шойгу не думають про демократичне майбутнє. Замість цього їх турбує власне майбутнє після Володимира Путіна та програшу Росії у розв'язаній нею ж війні проти України. Представник ГУР підкреслив, що ця геополітична поразка є неминучою.
Юсов дав зрозуміти, що ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність. Представник української розвідки вказав на початок пошуку винних у Росії. При цьому ніхто з цих одіозних осіб не бажає опинитися серед відповідальних.
От зараз Шойгу, Герасімов і Пригожин між собою визначають, а хто ж тоді буде винний,
– додав він.
Що відомо про конфлікт Пригожина з російською військовою елітою
- Не так давно голова ПВК "Вагнера" розкритикував військово-політичне керівництво Росії, поскаржився на дефіцит снарядів та пригрозив вивести своїх бойовиків з-під Бахмута. Окрім цього він заявив, що саме місто нібито не має стратегічного значення.
- Олександр Мусієнко в ексклюзивній розмові з 24 Каналом оцінив шанси Пригожина виступити проти диктатора Путіна. Також керівник Центру військово-правових досліджень відзначив, що "вагнерівці" підпорядковуються російському військовому командуванню
- Ще з 24 Каналом стосовно Пригожина поспілкувався Юрій Федоров. Військовий експерт спрогнозував, які події відбудуться, якщо найманці Пригожина залишать Бахмут та підуть за наказом свого ватажка на Кремль.