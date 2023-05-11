Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, це буде надзвичайно серйозний крок, а фактично – невиконання наказу. Адже вагнерівці все одно підпорядковуються російському військовому командуванню.
До теми Пригожин кинув виклик Путіну: як він на таке наважився
Звісно, окупанти не зможуть їх судити, адже це – нерегулярні військові формування. Однак Кремль цілком може видати наказ щодо розпуску "Вагнера". Або ж там просто візьмуть і ліквідують Пригожина.
Чи може Пригожин піти проти Путіна
Як наголосив Мусієнко, популярність Пригожина серед "ура-патріотів" в Росії зростає. Тому не варто відкидати сценарій, за якими той таки виведе не лише вагнерівців, але й інші підрозділи.
Це нагадує, як Путін говорив до українських військових, щоб вони брали владу у свої руки. Не рий яму іншому. З цим зараз може зіткнутися Путін. Коли військові і силовики усунуть його від посади,
– зазначив Мусієнко.
Звісно, Пригожин дуже ризикує, якщо таки виконає цю обіцянку. Однак в нього точно є покровителі серед силовиків, які зацікавлені в сценарії, аби змістити Путіна. Їм потрібно, щоб хтось вів опозиційну діяльність проти диктатора та набирав на свій бік людей, які втратили у нього віру.
Дивіться розмову з Олександром Мусієнком на ютубі 24 Каналу
Для того, щоб провести можливий переворот, їм потрібна фігура, яка не просто вийде і замінить Путіна. Потрібно когось пасіонарного та жорстокого, що подобається російському суспільству. Тому вони орієнтуються на Пригожина, який може захопити владу у майбутньому,
– вважає Мусієнко.
Останні заяви Пригожина: коротко
- Російський окупант Євгєній Пригожин упродовж останнього часу вкидає в інформаційний простір величезну кількість одіозних заяв. Це типова для нього поведінка.
- На 9 травня Пригожин записав чергове відео, де нібито підколов Путіна. Він поставив риторичне питання про "дєдушку-м*дака".
- Раніше Пригожин скаржився на буцімто брак боєприпасів для вагнерівців. Там навіть були погрози, що його підрозділи вийдуть з Бахмутського напрямку 10 травня. І це частково справдилося. ЗСУ успішно вибили окупантів на окремих ділянках Бахмута на відстань до 2 кілометрів.