Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, це буде надзвичайно серйозний крок, а фактично – невиконання наказу. Адже вагнерівці все одно підпорядковуються російському військовому командуванню.

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Звісно, окупанти не зможуть їх судити, адже це – нерегулярні військові формування. Однак Кремль цілком може видати наказ щодо розпуску "Вагнера". Або ж там просто візьмуть і ліквідують Пригожина.

Чи може Пригожин піти проти Путіна

Як наголосив Мусієнко, популярність Пригожина серед "ура-патріотів" в Росії зростає. Тому не варто відкидати сценарій, за якими той таки виведе не лише вагнерівців, але й інші підрозділи.

Це нагадує, як Путін говорив до українських військових, щоб вони брали владу у свої руки. Не рий яму іншому. З цим зараз може зіткнутися Путін. Коли військові і силовики усунуть його від посади,

– зазначив Мусієнко.

Звісно, Пригожин дуже ризикує, якщо таки виконає цю обіцянку. Однак в нього точно є покровителі серед силовиків, які зацікавлені в сценарії, аби змістити Путіна. Їм потрібно, щоб хтось вів опозиційну діяльність проти диктатора та набирав на свій бік людей, які втратили у нього віру.

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Для того, щоб провести можливий переворот, їм потрібна фігура, яка не просто вийде і замінить Путіна. Потрібно когось пасіонарного та жорстокого, що подобається російському суспільству. Тому вони орієнтуються на Пригожина, який може захопити владу у майбутньому,

– вважає Мусієнко.

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