Пригожин розповів, що за межами Бахмута – тільки військові міноборони Росії і немає вагнерівців. Він вкотре повторив своїй пресслужбі слова, що нібито Бахмут вже "немає стратегічного значення", пише 24 Канал.

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Варто зазначити, що Збройні Сили України спростовували цю заяву Євгєнія Пригожина.

До яких заяв знову вдається Пригожин

Зважаючи на скорочення особового складу, ПВК "Вагнер" змушена була передати фланги військовим (Росії – 24 Канал). Існує серйозний ризик оточення ПВК "Вагнер" у Бахмуті внаслідок провалу флангів. Фланги вже тріщать і провалюються. За відсутності боєприпасів "м'ясорубка" запрацює у зворотному напрямку: ЗСУ знищуватимуть ПВК "Вагнер",

– заявив "кухар Путіна".

Також він сказав, що нібито у вагнерівців немає боєприсасів. Мовляв, вище керівництво Росії нібито доручило міноборони надати ПВК "Вагнер" все необхідне, проте "боєприпаси у необхідній кількості видані не були".

"ПВК "Вагнер" продовжує наступ у Бахмуті та очікує рішення щодо видачі боєприпасів та озброєння у необхідній кількості", – сказав Пригожин.

Вірити Прижину не можна

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що заяви Пригожина про нібито "снарядний голод" чи про так звану "м'ясорубку в Бахмуті" – це нісенітниці.

Адже Росія використовує за добу на фронті близько 25 тисяч снарядів, з них половину – вагнерівці. Насправді Бахмут став м'ясорубкою для окупантів. Зокрема, були періоди, коли втрати ворога та ЗСУ вимірювались у співвідношенні 10 до 1.

Загалом Сергій Череватий запевняв, що вірити Пригожину – це себе не поважати, адже це людина з поведінкою міського божевільного.

То він з трупами фотографується, то розмовляє з ними. То він звертається до президента України, то главкома (головнокомандувача ЗСУ – 24 Канал) нашого, то Шойгу... Людина загнана у безвихідь, адже взяла на себе занадто великі воєнно-політичні обов'язки. Але урешті-решт зрозуміло, що він безграмотний у військовій справі,

– сказав Череватий.

На Бахмутському напрямку подекуди ворог відступив