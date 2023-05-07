В етері каналу FREEDOM речник Східного угруповання військ Сергій Череватий наголосив, що для росіян Бахмут залишається стратегічною та політичною ціллю. Зокрема тому, що ворог декларує свої наміри просуватися далі.

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Чому Бахмут важливий для росіян

Сергій Череватий відзначив, що заяви керівника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина про те, що Бахмут буцімто не є важливим, пов'язані з тим, що після дев'яти місяців штурмів найманці втратили майже весь особовий склад і не досягли своєї мети. Тобто Пригожин просто хоче виправдатися, мовляв, не захопили Бахмут, бо "він не потрібен".

Череватий пригадав, що росіяни вже кілька разів заявляли про оточення і взяття Бахмута. У спробах штурмів "Вагнера" втратила майже весь особовий склад.

Він (Бахмут – 24 Канал) став абсолютним символом їхнього безсилля і героїзмом, мужності, самовідданості наших воїнів та наших командирів. Бахмут – це вже легенда. Бахмут знають у всьому світі саме через нашу мужність. А для них (росіян – 24 канал) це символ приниження,

– наголосив Череватий.

Пригожин говорив про вихід із Бахмута

Євгеній Пригожин, посилаючись на снарядний голод, пригрозив виходом його найманців із Бахмута. Залишки "Вагнера" мали б покинути місто 10 травня, а на їхнє місце мали б заступити найманці очільника окупаційної адміністрації Ічкерії Рамзана Кадирова.

Однак 7 травня Пригожин заявив, що Москва готова надавати вагнерівцям усе необхідне, включно з боєприпасами й нібито його найманці отримали карт-бланш – вони можуть діяти на власний розсуд і так, як вважають за потрібне.

Однак, судячи з "дружелюбності" Міноборони до ПВК, такі рішення навряд чи можуть бути правдою.

Крім того, взаємодією між вагнерівцями та військовим командування Росії займатиметься ніхто інший, як генерал армії Сєргєй Суровікін, під командуванням якого окупанти почали завдавати масованих ракетних ударів по енергооб'єктах, а російська армія втікала з Херсона.