Цю подію в щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Пригожин погрожує вийти з Бахмута

Роман Світан зазначив, якщо ПВК "Вагнера" отримує озброєння від Міністерства оборони Росії, вони точно підконтрольні російським генералам. Пригожин може говорити будь-що, проте його командири, які зараз в Бахмуті, точно розуміють – як тільки почнуть виконувати самостійні дії, російська армія їх знищить з тилу.

Вони затиснуті зараз між українськими військами та російськими військами. Там 4 тисячі "пригожинців" й 40 тисяч лінійних російських частин. Якщо генералам щось не сподобається, якщо вони позначать ОЗГ Пригожина як дезертирів, – вони їх просто розстріляють під час відходу,

– пояснив військовий експерт.

"Прориватися з боєм через російські частини може закінчитися не зовсім так, як вони собі планують", – наголосив Світан.

За його словами, Пригожин – звичайна "балакаюча голова", яка немає ніякого відношення до військових дій. Він має медіахолдинг та медіаімперію, тому починає вимолювати вихід ОЗГ з Бахмута. Він чудово розуміє, що ще декілька тижнів й від них нічого не залишиться. З втратами по 500 людей за добу чи навіть по 100 – їх не залишиться вже до кінця місяця.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Російський парад до 9 травня

Військовий експерт зазначив, що росіяни показали всім майбутнє їх армії. Один танк Т-34 – й то, який, скоріш за все, поставлять на постамент.

Найкращим (постаментом – 24 Канал) буде мавзолей Леніна й зверху танк Т-34. Далі росіяни ще декілька десятків років будуть продовжувати туди ходити молитися,

– припустив Роман Світан.

На його думку, це майбутнє російської армії після санкцій та знятих репарацій, після перемоги у позовах України проти Росії. У ворога не залишиться грошей ні на що, крім заправити цей єдиний танк Т-34 – не більше.

Придністровʼя

Невизнане Придністров'я попросило державу-агресора збільшити кількість своїх "миротворців".

Роман Світан зазначив, що на Молдову росіяни найближчим часом не будуть рухатися, адже немає чим й немає механізму.

"Так звана "ракова пухлина" Придністровʼя сидить дуже тихо, адже розуміє, що нічим росіяни не допоможуть. Тобто, якщо будуть якісь провокації чи якесь рішення молдовського уряду щодо демілітаризації цього регіону, включно з допомогою українських військ, – це буде запропоновано Верховній Раді", – сказав військовий експерт.

Він пояснив, що для цього є спеціальний механізм, при якому Верховна Рада та вище військове керівництво України повинне також прийняти це рішення. Тоді б вже за пару днів демілітаризація так званої "Придністровської республіки" завершилася б. Проте поки передумов до розвитку таких подій немає.

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