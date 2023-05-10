Протягом минулої доби російські терористи 18 разів атакували позиції ЗСУ. Однак наші Сили оборони у відповідь знищили майже цілу роту окупантів.

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Яка ситуація на Таврійському напрямку

Ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Окупанти застосовують БпЛА, танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Загалом на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 434 обстріли.

Знищено майже роту окупантів

Сили оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 707 вогневих завдань. Втрати ворога складають майже цілу роту. Також знищено та пошкоджено 8 одиниць ворожої військової техніки.

Важливо! Досі залишається високою загроза застосування ворогом ракетного озброєння та БпЛА по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 10 травня російське військо скоротилося на 196 310 бійців. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 690 окупантів. Втрати у техніці: