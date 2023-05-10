За прошедшие сутки российские террористы 18 раз атаковали позиции ВСУ. Однако наши Силы обороны в ответ уничтожили почти целую роту оккупантов.

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Какая ситуация на Таврическом направлении

Враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, примыкающие к линии столкновения. Оккупанты применяют БПЛА, танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Всего на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 434 обстрела.

Уничтожена почти рота оккупантов

Силы обороны Таврического направления в течение суток выполнили 707 огневых задач. Потери врага составляют почти целую роту. Также уничтожены и повреждены 8 единиц вражеской военной техники.

Важно! До сих пор остается высокой угроза применения врагом ракетного вооружения и БПЛА по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 10 мая российское войско сократилось на 196 310 бойцов. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 690 оккупантов. Потери в технике: