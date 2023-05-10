Таким чином, Україна намагається віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам. Також наші захисники намагаються унеможливити ураження військ та максимально забезпечити захист об’єктів критичної інфраструктури.

До теми Україна розгортає мобільні групи ППО: де вони працюватимуть та що виконуватимуть

В Україні створюють нові мобільні групи ППО

Командувач об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що 10 травня була проведена передача нової партії позашляховиків для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

Так, ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами Півночі та північного заходу України.

Разом переможемо!

– наголосив Наєв.

Як виглядають мобільні групи ППО: дивіться відео

Як працюють мобільні групи ППО

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов розповів, що у Київській області територіальна оборона має мобільні групи, які створені на базі підрозділів територіальної оборони, вони виїжджають, коли оголошується тривога. Використовують різні засоби, переважно кулемети для боротьби, зокрема, з дронами.

До того ж використовують прожектори та інші засоби, і навіть збивають крилаті ракети.