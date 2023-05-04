Про це на своєму ютуб-каналі повідомив військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. Він розповів, як працюють мобільні групи, що борються з російськими обстрілами в Київській області.
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Зараз великою проблемою для мирного населення нашої держави є удари авіації, зауважив Жданов.
Наприклад, у Київській області територіальна оборона має мобільні групи, які створені на базі підрозділів територіальної оборони, вони виїжджають, коли оголошується тривога. Використовують різні засоби, переважно кулемети для боротьби зокрема з дронами. Використовують прожектори та інші засоби, і навіть збивають крилаті ракети, пояснив аналітик.
ППО не вистачає
На всю територію України ППО не вистачає, підкреслив військовий експерт. Тому зараз це є величезною проблемою. Ба більше, останній Рамштайн був присвячений зокрема питанню про підсилення засобів ППО в Україні.
Є питання: де ППО? Воно із підручних засобів, в Києві також ППО багато немає. У нас головне питання – це захистити фронт від авіації і ракетних ударів противника. Фронт і й інші стратегічні об'єкти,
– додав спікер.
Жданов пояснив, як працюють мобільні групи ППО: дивитись відео
Ворог 4 травня атакував Україну: що відомо
- Під обстрілами опинилася Київська, Запорізька, Донецька та Одеська області. У Києві працювало ППО. Загалом терористи випустили 24 дрони, з них захисники знищили 18.
- На Одещині з 15 дронів-камікадзе збили 12. Повідомляється про пошкодження гуртожитку одного з навчальних закладів, без постраждалих.
- З'явилася інформація, що Росія нібито атакувала Київ, окрім дронів, ще й ракетами балістичного типу. Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат наразі не підтвердив цю інформацію.