Российский пропагандист Владимир Соловьев снова принялся за старое: в эфире своей пропагандистской программы начал угрожать странам-союзникам Украины "ядерным уничтожением", сообщает 24 Канал.

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Хочет уничтожить всех союзников Украины

Истерику у пропагандиста вызвала информация о передаче Вооруженным Силам Украины крылатых авиационных ракет Storm Shadow. Эти ракеты нам предоставляет Великобритания. Они способны доставить много хлопот российским оккупантам и помочь украинскому контрнаступлению.

Соловьев, в присущей ему манере, начал горячиться и разбрасываться пустыми угрозами. В частности, он призвал отказаться от запрета на испытание ядерного оружия.

"Я считаю, что нам нужно провести это испытание, показать ядерное оружие, взорвать где-нибудь что-нибудь и нацелить наши стратегические ядерные силы на отдельные страны. В первую очередь – на Великобританию и все страны, которые помогают Украине. И поставить четкий ультиматум – вы оказываете помощь, мы стреляем", – заявил этот сумасшедший.

После этого пропагандист рассыпался на угрозы Украине, но к этим истерикам все уже привыкли.

Россияне в истерике от передачи Украине нового вооружения