Здається, кремлівські пропагандисти чубляться, бо вже й самі заплутались у своїй брехні та не мають спільної думки. Про це повідомляє 24 Канал.

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Російська пропаганда "поламалась"

Наша пісня гарна й нова – російський пропагандист продовжував говорити, що Україна нібито "8 років бомбила російський Донецьк", а також не забув сказати, що мешканці заходу України, на його думку, цьому "дуже раділи".

Інший росіянин звернувся до нього, що Донецьк – це Україна, а російські бомби, які летять на наші міста, – це катастрофічна помилка. Його у висновку назвали "пособником української пропаганди".

Як би не чубились та не плутались у своїх твердженнях затяті кремлівські пропагандисти, істина лише одна: Донецьк був, є та буде частиною України. ЗСУ обов’язково повернуть усі українські території та знищать окупантів.

Пропагандисти зчепилися через Донецьк: дивіться відео

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