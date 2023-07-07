Об этом глава государства сообщил в пятницу, 7 июля, у себя в телеграме. В частности, в Словакии Зеленский встретится с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором и главой Национального Совета Борисом Колларом.
Смотрите также Не ездит никуда, если это не принесет пользу Украине – политолог о визитах Зеленского
Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и "Формуле Мира", двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности,
– отметил Владимир Зеленский.
Заметим, что перед этим президент посетил Болгарию и Чехию.
Главное из последних визитов Президента:
- В ходе его визита в Болгарию стороны подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины и сотрудничестве в сфере энергетики. Также парламент Болгарии проголосовал за членство Украины в НАТО и поддержку украинской Формулы мира.
- После визита в Болгарию вечером 6 июля Зеленский прибыл в Чехию, где с чешским коллегой Петром Павелом обсудили поддержку Украины, санкции против России, противодействие роспропаганде и евроатлантический путь Киева.