Об этом глава государства сообщил в пятницу, 7 июля, у себя в телеграме. В частности, в Словакии Зеленский встретится с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором и главой Национального Совета Борисом Колларом.

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Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и "Формуле Мира", двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности,

– отметил Владимир Зеленский.

Заметим, что перед этим президент посетил Болгарию и Чехию.

Главное из последних визитов Президента:

В ходе его визита в Болгарию стороны подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины и сотрудничестве в сфере энергетики. Также парламент Болгарии проголосовал за членство Украины в НАТО и поддержку украинской Формулы мира.

После визита в Болгарию вечером 6 июля Зеленский прибыл в Чехию, где с чешским коллегой Петром Павелом обсудили поддержку Украины, санкции против России, противодействие роспропаганде и евроатлантический путь Киева.

Важно! 11 – 12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, на котором Украина хочет получить четкое приглашение к членству в Альянсе. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что формального приглашения для Украины на саммите не будет, но лидеры Альянса будут обсуждать, как "приблизить Украину к членству".