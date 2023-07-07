Об этом 24 Каналу сказал американский политолог и экс-председатель аппарата правительства Азербайджана Рамиз Юнус. Он дал высокую оценку дипломатическим усилиям Владимира Зеленского и подчеркнул, что подобная тактика является наиболее правильной для президента воюющего государства.

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"Президент никогда не едет никуда, если это не принесет пользу его стране: с политической точки зрения, с точки зрения привлечения гуманитарной или военной помощи, экономической поддержки. И то, что Зеленский продолжает давить на НАТО и собирает подписи стран-членов Альянса в поддержку присоединение Украины к союзу – тоже важная работа и правильная стратегия", – отметил политолог.

Он также признал, что "наступательная тактика" Владимира Зеленского в развитии дипломатических связей, а также его откровенность и конкретика в коммуникациях с мировыми лидерами стали основой его авторитета в мире.

Зеленский совершает "наступательную дипломатию": смотрите видео

Визит в Болгарию

Ярким примером такой дипломатии стал визит президента Украины в Болгарию, состоявшийся 6 июля. Несмотря на то, что бывшая республика СССР с 2004 года является членом НАТО, определенный процент населения там все еще имеет пророссийские настроения, именно поэтому важно проводить такие встречи.

Важно! По результатам визита Зеленский и президент Болгарии Румен Радев подписали общую декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины.

"Болгары, а также чехи, которых Зеленский посетил во время поездки, имеют мощную оборонную промышленность. Сотрудничество с ними в военной отрасли может помочь Украине выиграть эту войну", — добавил политик.

Заграничные визиты Владимира Зеленского