Политолог Владимир Фесенко отметил, что визит президента Украины в Болгарию важен в широком дипломатическом контексте. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Не просто дружеское отношение

Болгария продемонстрировала к украинцам не просто дружеское, а партнерское и союзническое отношение еще в 2022 году. В первые месяцы полномасштабного вторжения Болгария снабжала Украину оружием и боеприпасами.

Это были советские или постсоветские образцы оружия, но они пригодились,

– сказал политолог.

Несмотря на то, что в Болгарии непростая внутриполитическая ситуация и достаточно большое влияние пророссийских сил, болгарам надо отдать должное. Правительство страны и крупнейшие болгарские партии поддерживают украинцев. Подписание декларации о поддержке евроатлантических стремлений Украины подтверждает это.

"Главное заключение визита Зеленского в Болгарию – круг друзей Украины расширяется и укрепляется", – отметил Фесенко.

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Борьба за каждый голос

Сейчас мы видим очередной дипломатический рывок главы государства. Подобное было накануне саммита Большой семерки, и это дало положительные результаты решения о F-16.

Обратите внимание! Вечером 6 июля Владимир Зеленский прибыл в чешскую столицу – Праги. Кроме того, сообщают, что уже завтра (в пятницу, 7 июня) украинский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ожидается, что Зеленский посетит Стамбул.

Идет борьба за каждый голос на саммите стран НАТО в Вильнюсе для того, чтобы Украину более конкретно и мощно поддерживали в евроатлантических перспективах. Кроме того, визит Зеленского преследует цель решения вопросов усиления помощи Украине. Ведь, учитывая нынешнюю ситуацию на фронтах, нам нужна более мощная военная поддержка.

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