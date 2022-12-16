За проголосовали 166 человек, против – 48. Среди тех, кто хотел заблокировать соглашение, были депутаты Болгарской социалистической партии и партии "Возрождение".

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Какое оружие будут отправлять в Украину

Болгария направит в Украину первую военную помощь с начала полномасштабного российского вторжения. Парламент уже одобрил секретный список вооружений, составленный временным правительством.

Следует добавить, что исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставлять тяжелое вооружение. только стрелковое оружие и боеприпасы.

Как Болгария поддерживает Украину в войне против России