За проголосовали 166 человек, против – 48. Среди тех, кто хотел заблокировать соглашение, были депутаты Болгарской социалистической партии и партии "Возрождение".
К теме Точно не танки: стало известно, какое оружие Болгария передаст Украине
Какое оружие будут отправлять в Украину
Болгария направит в Украину первую военную помощь с начала полномасштабного российского вторжения. Парламент уже одобрил секретный список вооружений, составленный временным правительством.
Следует добавить, что исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставлять тяжелое вооружение. только стрелковое оружие и боеприпасы.
Как Болгария поддерживает Украину в войне против России
- Министр экономики и промышленности Никола Стоянов отметил, что Болгария будет оказывать помощь Украине, но не танками. Речь идет о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах.
- Болгарский министр отметил, что военная помощь Украине не повлияет на боеспособность армии его страны. Кроме этого, решение еще предстоит утвердить Народному собранию.
- В рамках мандата миссии предлагается ежегодно проходить подготовку боевых медиков Вооруженных сил Украины в Республике Болгария.