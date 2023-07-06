Політолог Володимир Фесенко зауважив, що візит президента України до Болгарії важливий у широкому дипломатичному контексті. Про це він розповів 24 Каналу.
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Не просто дружнє ставлення
Болгарія продемонструвала до українців не просто дружнє, а партнерське й союзницьке ставлення ще у 2022 році. У перші місяці повномасштабного вторгнення Болгарія постачала в Україну зброю й боєприпаси.
Це були радянські чи пострадянські зразки зброї, але вони були в нагоді,
– сказав політолог.
Попри те, що у Болгарії непроста внутрішньополітична ситуація й достатньо великий вплив проросійських сил, болгарам треба віддати належне. Уряд країни й найбільші болгарські партії підтримують українців. Підписання декларації про підтримку євроатлантичних прагнень України підтверджує це.
"Головний висновок візиту Зеленського до Болгарії – коло друзів України розширюється й зміцнюється", – зазначив Фесенко.
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Боротьба за кожен голос
Зараз ми бачимо черговий дипломатичний ривок глави держави. Подібне було напередодні саміту Великої сімки й це дало позитивні результати щодо рішення про F-16.
Наразі йде боротьба за кожен голос на саміті країн НАТО у Вільнюсі для того, аби Україну більш конкретно та потужно підтримували у євроатлантичних перспективах. Крім того, візит Зеленського має на меті розв'язання питань посилення допомоги Україні. Адже, враховуючи нинішню ситуацію на фронтах, нам потрібна більш потужна військова підтримка.
Позиція Болгарії щодо війни в України
- Від початку повномасштабного вторгнення Болгарія надає Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, у ЗМІ з'являлася інформація, що Софія допомагає українській армії з ремонтом техніки, а також, ймовірно, передала зброї на 1 мільярд доларів.
- Наприкінці 2022 року парламент Болгарії остаточно ухвалив рішення про постачання зброї Україні. Болгари вирішили офіційно допомогти Україні зі стрілецькою зброєю і боєприпасами.
- Стало відомо, що Болгарія планує відновити виробництво радянських 122-міліметрових артилерійських боєприпасів для ЗСУ.