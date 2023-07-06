Політолог Володимир Фесенко зауважив, що візит президента України до Болгарії важливий у широкому дипломатичному контексті. Про це він розповів 24 Каналу.

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Не просто дружнє ставлення

Болгарія продемонструвала до українців не просто дружнє, а партнерське й союзницьке ставлення ще у 2022 році. У перші місяці повномасштабного вторгнення Болгарія постачала в Україну зброю й боєприпаси.

Це були радянські чи пострадянські зразки зброї, але вони були в нагоді,

– сказав політолог.

Попри те, що у Болгарії непроста внутрішньополітична ситуація й достатньо великий вплив проросійських сил, болгарам треба віддати належне. Уряд країни й найбільші болгарські партії підтримують українців. Підписання декларації про підтримку євроатлантичних прагнень України підтверджує це.

"Головний висновок візиту Зеленського до Болгарії – коло друзів України розширюється й зміцнюється", – зазначив Фесенко.

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Боротьба за кожен голос

Зараз ми бачимо черговий дипломатичний ривок глави держави. Подібне було напередодні саміту Великої сімки й це дало позитивні результати щодо рішення про F-16.

Зверніть увагу! Увечері 6 липня Володимир Зеленський прибув до чеської столиці – Праги. Окрім того, повідомляють, що вже завтра (у п'ятницю, 7 червня) український лідер зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Очікують, що Зеленський завітає до Стамбула.

Наразі йде боротьба за кожен голос на саміті країн НАТО у Вільнюсі для того, аби Україну більш конкретно та потужно підтримували у євроатлантичних перспективах. Крім того, візит Зеленського має на меті розв'язання питань посилення допомоги Україні. Адже, враховуючи нинішню ситуацію на фронтах, нам потрібна більш потужна військова підтримка.

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