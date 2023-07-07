Про це 24 Каналу сказав американський політолог та ексголова апарату уряду Азербайджану Раміз Юнус. Він дав високу оцінку дипломатичним зусиллям Володимира Зеленського і наголосив, що подібна тактика є найбільш правильною для президента держави, яка воює.

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"Президент ніколи не їде нікуди, якщо це не принесе користь його країні: з політичної точки зору, з точки зору залучення гуманітарної або військової допомоги, економічної підтримки. І те, що Зеленський продовжує тиснути на НАТО та збирає підписи країн-членів Альянсу на підтримку приєднання України до союзу – теж важлива робота і дуже правильна стратегія", – відзначив політолог.

Він також визнав, що "наступальна тактика" Володимира Зеленського у розбудові дипломатичних зв'язків, а також його відвертість та конкретика у комунікаціях зі світовими лідерами стала основою його авторитету у світі.

Зеленський здійснює "наступальну дипломатію": дивіться відео

Візит до Болгарії

Яскравим прикладом такої дипломатії став візит президента України до Болгарії, який відбувся 6 липня. Попри те, що колишня республіка СРСР з 2004 року є членом НАТО, певний відсоток населення там все ще має проросійські настрої, – саме тому важливо здійснювати такі зустрічі.

Важливо! За результатами візиту Зеленський та президент Болгарії Румен Радев підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.

"Болгари, а також чехи, до яких Зеленський завітав під час поїздки, мають потужну оборонну промисловість. Співпраця із ними у військовій галузі може допомогти Україні виграти цю війну", – додав політик.

Закордонні візити Володимира Зеленського