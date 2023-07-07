Соответствующее заявление украинский лидер сделал в Словакии. Зеленский подчеркнул, что поддержка Украины сегодня является проевропейской позицией, сообщает 24 Канал.

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Президент напомнил, что российские оккупанты пришли в Украину убивать и пытать украинцев.

Зеленский заметил, что каждый человек имеет свободу выбора. В то же время, если кто-то хочет проверить и увидеть Россию на границах своего государства, сколько может стоить такая проверка. Украинский лидер подчеркнул, что такая проверка может обернуться тысячами жертв.

Кто эти люди, которые могут иметь такую позицию? Что такое российская позиция? Сегодня – это протерористическая позиция. И это неправильно... Неужели кому-то нравится эта русская рулетка?

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский прибыл в Словакию

Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Словакию. Там украинский лидер встретился с Зузаной Чапутовой – президентом страны. Накануне лидер побывал в Болгарии и Чехии. Кроме того, сообщают о том, что уже сегодня президент может отправиться в Стамбул на встречу с Реджепом Эрдоганом.