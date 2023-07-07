Відповідну заяву український лідер зробив, перебуваючи у Словаччині. Зеленський наголосив, що підтримка України сьогодні є проєвропейською позицією, інформує 24 Канал.

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Президент нагадав, що російські окупанти прийшли в Україну вбивати та катувати українців.

Зеленський зауважив, що кожна людина має свободу вибору. Водночас якщо хтось хоче перевірити та побачити Росію на кордонах своєї держави, скільки може коштувати така перевірка. Український лідер наголосив, що така перевірка може обернутися тисячами жертв.

Хто ці люди, які можуть мати таку позицію? Що таке російська позиція? Сьогодні – це протерористична позиція. І це неправильно... Невже комусь подобається ця російська рулетка?,

– наголосив Зеленський.

Зеленський прибув до Словаччини

Володимир Зеленський 7 липня прибув до Словаччини. Там український лідер зустрівся з Зузаною Чапутовою – президенткою країни. Напередодні український лідер побував у Болгарії та Чехії. Окрім того, повідомляють про те, що вже сьогодні президент може вирушити до Стамбула на зустріч з Реджепом Ердоганом.