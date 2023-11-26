Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре підіграв Кремлю. Він позитивно оцінив заморожування війни на Донбасі та розкритикував Захід за військову підтримку України.

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Що наговорив Орбан цього разу

Угорський прем'єр назвав агресію Росії проти України неприпустимою. Водночас він розкритикував країни Заходу за те, у який спосіб вони вирішили допомагати нашій державі.

На його думку, Захід ухвалив "стратегічно вірне" рішення, коли досяг укладення "Мінську-1" та "Мінську-2" й заморожування конфлікту після того, як у 2014 році Росія незаконно окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Орбан вважає, що після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Євросоюз ухвалив "стратегічно хибне" рішення допомагати Україні.

З його слів, стратегія Заходу спочатку полягала в тому, що Україна битиметься та виграє на полі бою, а Росія програє. Після цього в Москві зміниться керівництво, з яким можна буде вести переговори.

Тепер уже зрозуміло, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою. Політичних змін у Москві теж чекати не доводиться,

– заявив Орбан.

Він закликав "дивитись на реальність". Також голова угорського уряду додав, що на передовій немає вирішення цієї війни.

Що кажуть експерти про Орбана