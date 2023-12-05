У розслідуванні мовиться про депутатів міських рад, які втекли за кордон, зловживаючи системою "Шлях". Хтось із них відсиджується у Польщі, а хтось "волонтерить" аж у США.

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Які депутати втекли за кордон

Журналісти встановили, що окрім системи "Шлях" депутати також користуються й іншими способами: "супроводжують родичів з інвалідністю" чи мають "листи" від прикордонників".

Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення за кордон під виглядом "волонтерів втекли наступні депутати:

Віталій Абрамов – 31-річний депутат Харківської обласної ради;

Максим Кривда – 35-річний депутат Новомосковської районної ради на Дніпропетровської області;

Станіслав Лебедєв – 39-річний депутат Харківської районної ради;

Ігор Семеніхін – 43-річний священик і депутат Херсонської райради;

Сергій Петров – 46-річний депутат Соледарської міської ради;

Артем Сундучніков – 36 річний депутат Добропільської міської ради Донецької області;

Назарій Пиптик – 36-річний депутат Чортківської міськради;

Сергій Пашин – 37-річний депутат Бориспільської міської ради Київської області;

Юрій Красножон – 54-річний депутат Покровської райради у Кривому Розі;

Святослав Куценко – 40-річний депутат Бучанської районної ради на Київщині;

Борис Довбета – 43-річний депутат Золочівської райради на Львівщині;

Віталій Дорохін – 47-річний депутат Дніпровської районної ради;

Роман Резнік – 32-річний депутат Саксаганської районної ради Кривого Рогу.

До слова, останні 7 депутатів не просто виїхали за кордон, а ще й відмовилися від своїх повноважень.

Як депутати перетнули кордон

Депутати знаходять чимало шляхів, аби перетнути кордон. Так, Абрамов, виїхав з України через систему "Шлях". Харківська ОВА внесла його в систему, як волонтера, і депутат виїхав за кордон. Цікаво, що автомобіль, на якому виїжджав Абрамов того ж дня повернувся в Україну, а ось сам депутат – за кордоном. Відомо, що він виїжджав щонайменше тричі – у серпні 2022 року, у листопаді 2022 року й 31 січня 2023 року. до слова, Абрамов все ж намагався бути "волонтером" і навіть привіз 50 турнікетів.

Кривда виїхав за кордон, отримавши дозвіл від Дніпропетровської ОВА й мав би повернутися ще 15 січня 2023 року. Втім, станом на вересень 2023 року депутат й осі за кордоном.

Лебедєв для втечі також, як і Абрамов, скористався системою "Шлях". До системи його внесло Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Семеніхін виїхав з України у вересні 2022 року. Його також внесли до системи "Шлях" як волонтера. Цікаво, що його разом з сином занесло аж у США. Петров також перетнув кордон, потрапивши до системи "Шлях". Ймовірно, нині депутат перебуває у Польщі, адже у вересні 2023 року він публікував звідти світлину разом з донькою. Схемою "волонтерства" скористався і Сундучніков, який виїхав також через систему "Шлях",

Інші сім депутатів вирішили навіть не повертатися в Україну. Так, депутат Пиптик перетнув кордон у лютому 2023 року й мав повернутися 15 лютого, але так і не в'їхав в Україну. До слова, він звільнився за день до виїзду за кордон.

Пашин, Довбета й Резнік виїхали через систему "Шлях" й досі не повернулися. Куценко, Дорохін – отримали дозволи на виїзд від Мінінфраструктури, а Красножон – за дозволом Дніпропетровської ОВА.

До слова, журналісти намагалися зв'язатися з депутатами, втім, очікувано, ніхто з них не вийшов на зв'язок. Усі депутати виїжджали як "волонтери" й мали "привозити" різну допомогу – від медичних препаратів до продуктів і гуманітарної допомоги.