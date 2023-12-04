Двічі у 2023 році Віталій Борт отримував дозвіл на виїзд за кордон від голови Верховної Ради. Втім, щоразу чиновник з "ОПЗЖ" зі значним запізненням повертався до України, про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем".

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Скільки днів нардеп від "ОПЗЖ" "пересидів" за кордоном

"Схеми" встановили, що Борт перебував за кордоном на 26 днів більше, ніж йому дозволили.

перша робоча поїздка : 12 квітня 2023 року нардеп залишив країну через КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною, а повернувся – 12 травня 2023 року. Однак відпускали Борта до Угорщини всього на два дні: з 12 по 14 квітня 2023 року

: 12 квітня 2023 року нардеп залишив країну через КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною, а повернувся – 12 травня 2023 року. Однак відпускали Борта до Угорщини всього на два дні: з 12 по 14 квітня 2023 року друга робоча поїздка: 2 липня 2023 року Борт виїхав через КПП "Лужанка" до Угорщини, а повернувся 30 липня. Хоча нардепу дозволили перебувати за кордоном лише три дні – з 3-го по 5-те липня.

Довідка: Слід зазначити, що на момент, коли Борт самовільно подовжував собі відрядження, в Україні вже заборонили посадовцям залишати країну без належних підстав.

Що Борт "забув" в Угорщині

Відомо, що під час двох поїздок за кордон Віталій Борт зустрічався з нев’їзним в Україну депутатом угорського парламенту і соратником прем’єр-міністра Віктора Орбана Лорінцом Ночо.

Довідка: Лорінц Ночо – заступник лідера Християнсько-Демократичної народної партії, яка входить у коаліцію з правлячою партією "Фідес" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У 2021 році Державна міграційна служба заборонила йому в’їзд на три роки. У ЗМІ писали, що це сталося через те, що політик проводив агітацію за політичну партію на Закарпатті під час місцевих виборів в Україні 2020 року, а це забороняє законодавство.

У звіті про підсумки першого відрядження нардеп розповів, що обговорив із Ночо "формування добросусідських відносин". Його співрозмовник порадив змінити українське законодавство, яке дозволить "етнічним угорцям навчатися рідною мовою". Втім, про інші додаткові зустрічі, через які депутат затримався за кордоном аж на місяць, він не вказав ні слова.

За словами Борта, під час наступного відрядження він знову бачився із Ночо, з яким говорив про "поглиблення міжпарламентської співпраці".

Зверніть увагу! Загалом від початку великої війни Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де провів 207 днів, з них 28 – у новорічній відпустці.