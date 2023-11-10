Суд вирішив залишити народного депутата від забороненої "ОПЗЖ" в слідчому ізоляторі до грудня 2023 року. Шуфрича підозрюють в державній зраді, пише 24 Канал.
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Що відомо про запобіжний захід Шуфричу
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою. Про нього просив прокурор. Хоча адвокати клопотали про альтернативу – запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.
Захист Шуфрича навіть долучив два листи від нардепів, які готові були взяти Шуфрича на поруки. Мовиться про:
- Олександра Колтуновича;
- Григорія Мамку.
До речі, Шуфричу вже не вперше обирають запобіжний захід. Попередній обирали у жовтні й Шуфрич мав перебувати у СІЗО до 15 листопада 2023 року.
Що відомо про справу Шуфрича
- До народного депутата від проросійської забороненої партії "ОПЗЖ" Служба безпеки України прийшла з обшуками 15 вересня 2023 року. Їх проводили в нього вдома в селищі Козин біля Києва. СБУ виявила в Шуфрича російські та радянські ордени та багато предметів з символікою ворогів.
- Слідчі СБУ заявили, що мовиться про справу російської шпигунської мережі, яку створив співробітник ФСБ та колишній депутат Володимир Сівкович. У ній Шуфрич одним з завдань мав займатись підривною діяльністю в інформаційній сфері.
- Саме тому нардеп систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава є нібито штучним утворенням, що в України та Росії буцімто єдина історія, що українці та росіяни нібито "один народ". Так Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. Детальніше про скандали з Шуфричем – читайте тут.