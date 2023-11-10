Суд вирішив залишити народного депутата від забороненої "ОПЗЖ" в слідчому ізоляторі до грудня 2023 року. Шуфрича підозрюють в державній зраді, пише 24 Канал.

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Що відомо про запобіжний захід Шуфричу

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою. Про нього просив прокурор. Хоча адвокати клопотали про альтернативу – запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.

Захист Шуфрича навіть долучив два листи від нардепів, які готові були взяти Шуфрича на поруки. Мовиться про:

Олександра Колтуновича;

Григорія Мамку.

До речі, Шуфричу вже не вперше обирають запобіжний захід. Попередній обирали у жовтні й Шуфрич мав перебувати у СІЗО до 15 листопада 2023 року.

Що відомо про справу Шуфрича