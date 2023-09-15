У Офісі генпрокурора пояснили, що підозрюваний систематично у своїх виступах та інтерв'ю публічно поширював наративи Росії, проводячи підривну діяльність проти України. Варто зауважити, що вранці 15 вересня до Шуфрича та до його близького оточення прийшли з обшуками. В СБУ заявили, що 15 вересня відбувається 45 обшуків.

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Що відомо про підозру Шуфричу

Прокурори повідомили про підозру Нестору Шуфричу 15 вересня 2023 року. За даними слідчих, він виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви, де його завербувало російське ФСБ.

Служба безпеки України уточнила, що Шуфрич тісно співпрацював та виконував завдання Володимира Сівковича, який є агентом ФСБ та координує російську агентуру в Україні. Саме Сівкович створив "кротоферму" для підривної діяльності проти нашої держави та курував ексначальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримав глава СБУ Василь Малюк.

Одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито "один народ". Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві,

– заявили в Службі безпеки.

За даними слідства, нардеп знав про окупацію Росією частини території України, проте продовжував підривну діяльність проти нашої держави.

Якщо провину за статтею про державну зраду доведуть, то Шуфричу, який є народним депутатом 9 скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ", загрожує до 15 років тюрми.

Яку антиукраїнську діяльність міг вести Шуфрич

Слідчі Офісу Генерального прокурора розповіли, що за їхніми даними, підозрюваний у державній зраді:

систематично у своїх виступах та інтерв'ю публічно поширював наративи Росії, проводячи підривну діяльність проти України;

розповсюджував інформацію, спрямовану на вираження осуду, применшення авторитету та дискредитацію інститутів української влади;

дискредитував діяльність керівників розвідувальних та правоохоронних органів;

підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів Росії, які передбачають перебування Києва у сфері впливу Кремля.

Що знайшли під час обшуків у Шуфрича