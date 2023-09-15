Джерела 24 Каналу надали ексклюзивні фото цинічного документа, який знайшли у Шуфрича. Правоохоронці виявили достатньо доказів для оголошення нардепу підозри у державній зраді.
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Плани щодо окупованих території
Під час обшуку у Нестора Шуфрича СБУ виявили документ з сформованою "концепцією" автономії Донецької та Луганської областей у складі України. Документ передбачає перейменування цих областей у так звані "краї", широкі права, можливість самостійного проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.
Підривний документ зберігався у Шуфрича / джерела 24 Каналу
Зокрема, цей документ пропонує надати повну свободу дій для забезпечення економічної самостійності, національних потреб, розв'язання гуманітарних питань в сфері освіти, мови і культури.
Місцева "влада" могла б самостійно організувати референдум, а також узгоджувати звільнення прокурора, голів МВС та СБУ. Також окремо в документі вказали можливість "забезпечувати функціонування державних та національних мов краю". Очевидно, що мова йде про російську мову.
Документ передбачає широкі права місцевого "уряду" / джерела 24 Каналу
У кожному з "країв" нібито мали призначити представника президента, який би слідкував за дотриманням Конституції. Проте для ухвалення відповідної "концепції" Уряд мав би змінити законодавство.
Концепцію сформували ще з початком вторгнення / джерела 24 Каналу
Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Нестора Шуфрича.
Обшуки у Шуфрича: що відомо
- 15 вересня СБУ завітала додому до Нестора Шуфрича з обшуком щодо функціонування в Україні шпигунської мережі. Йому інкримінували роботу на одного із колишніх заступників секретарів РНБО. Він у 2014 році виїхав до Москви, де його завербувало російське ФСБ.
- СБУ знайшло достатньо доказів підривної діяльності Шуфрича та повідомила нардепу підозру в держзраді. Повідомляється, що той виконував завдання агента ФСБ Володимира Сівковича.
- Також під час обшуків у Шуфрича знайшли георгіївські стрічки, радянські медалі, двоголові орли, кителі. Також він має посвідчення Верховної ради СРСР та Міністерства шляхів сполучення неіснуючої вже країни.