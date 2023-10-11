Нардеп залишатиметься під вартою до 15 листопада 2023 року. Також проросійський політик не зможе внести заставу.
До теми Медіа, нерухомість, порт: скільки активів у Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді
Підозрюваний у державній зраді Нестор Шуфрич залишиться під вартою. Таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд.
Нардеп залишатиметься під вартою до 15 листопада 2023 року. Також проросійський політик не зможе внести заставу.
До теми Медіа, нерухомість, порт: скільки активів у Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді