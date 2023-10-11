Нардеп будет оставаться под стражей до 15 ноября 2023 года. Также пророссийский политик не сможет внести залог.

К теме Медиа, недвижимость, порт: сколько активов у Нестора Шуфрича, подозреваемого в госизмене

Апелляцию должны были рассмотреть еще 21 сентября, впрочем, суд перенес заседание, поскольку не получил необходимых материалов, поэтому заседание перенесли на 11 октября. Кроме того, в зале суда Шуфричу разрешили сидеть рядом с адвокатами.

На заседании в среду, 11 октября, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию адвокатов и оставил в силе решение Печерского суда по мере пресечения.

Оставить без изменений (меру пресечения – 24 Канал). Поданные апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения,

– объявил судья решение.

Печерский районный суд 15 сентября отправил пророссийского нардепа под стражу без альтернативы внесения залога. После оглашения судейского решения на Шуфрича надели наручники и вывели из зала суда. Адвокаты нардепа заявили, что будут подавать апелляцию и собираются избранную меру пресечения.

Дело Шуфрича: главное