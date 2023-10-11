Нардеп будет оставаться под стражей до 15 ноября 2023 года. Также пророссийский политик не сможет внести залог.
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Апелляцию должны были рассмотреть еще 21 сентября, впрочем, суд перенес заседание, поскольку не получил необходимых материалов, поэтому заседание перенесли на 11 октября. Кроме того, в зале суда Шуфричу разрешили сидеть рядом с адвокатами.
На заседании в среду, 11 октября, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию адвокатов и оставил в силе решение Печерского суда по мере пресечения.
Оставить без изменений (меру пресечения – 24 Канал). Поданные апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения,
– объявил судья решение.
Печерский районный суд 15 сентября отправил пророссийского нардепа под стражу без альтернативы внесения залога. После оглашения судейского решения на Шуфрича надели наручники и вывели из зала суда. Адвокаты нардепа заявили, что будут подавать апелляцию и собираются избранную меру пресечения.
Дело Шуфрича: главное
- Утром 15 сентября в дом Нестора Шуфрича с обысками пришла Служба безопасности Украины. Как сообщили в ведомстве, визит в нардеп в поселок Козин касается дела о российской шпионской сети, которую создал сотрудник ФСБ Владимир Сивкович.
- Во время обысков у Шуфрича обнаружили немало предметов "русского мира". Среди состояния в миллионы долларов были георгиевские ленты, двуглавые русские орлы, разнообразные ордена. Более того, среди всего хлама нашли и схему автономии для Донецкой и Луганской областей.
- После этого СБУ сообщила Шуфричу о подозрении в государственной измене. По данным следствия, пророссийский нардеп постоянно распространял нарративы государства-агрессора, проводил взрывную деятельность против Украины, дискредитировал деятельность власти и служебных органов, поддерживал идеи пророссийского развития Украины. Кроме того, нардеп продолжал поддерживать Россию после оккупации части украинских территорий.