Недвижимость, бизнес и доходы Шуфрича

Народный депутат Нестор Шуфрич, задержанный по подозрению в государственной измене, не имел абсолютно никаких материальных проблем, которые бы заставили его перейти на сторону россиян. Аналитики платформы больших данных VKURSI выяснили, каким имуществом владеет одиозный депутат и каким доходом оно его обеспечивало, передает 24 Канал.

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Направления с Нестором Шуфричем связаны 13 компаний. У них он выступает в следующих ролях:

основатель – 5 компаний;

бенефициар – 4 компании;

предыдущий учредитель, руководитель или бенефициар – 4 компании.

Важно! 15 сентября СБУ вручила Нестору Шуфричу подозрение в государственной измене и провела обыск его дома. Печерский районный суд направил его в СИЗО без права внесения залога. Народному депутату объявили подозрение в совершении государственной измены "ст. 111 ККУ". Максимальная санкция статьи – заключение на 15 лет. СБУ заявляла, что совместно с ДБР и Офисом генпрокурору удалось собрать весомую доказательную базу о том, что Шуфрич вел антиукраинскую деятельность.

Медиа

До недавнего времени Шуфрич возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова, поэтому не удивительно, что государство не реагировало на деятельность медиа по "Медиахолдингу Новости". Он входит в группу компаний братьев Козак, являющихся людьми Виктора Медведчука.

Шуфричу принадлежит 60% этого бизнеса, в который входили "NewsOne", "ZIK", "112 Украина", "Первый независимый" и "UkrLive". В 2021 году доход от этого актива составил более 29 миллионов гривен. В том же году, благодаря активности гражданского общества, все пророссийские телеканалы удалось заблокировать.

Также в портфеле активов Шуфрича есть ООО "Телепространство". Ему принадлежат торговые марки UkrLive и политической партии Гражданского движения "Народный контроль" (ее возглавляет бывший директор ZIK Дмитрий Добродомов). В 2021 году "Телепространство" принесло доход почти в 13 миллионов гривен. Эта же компания является основателем "Тайм медиа", занимающейся телевизионной речью. Шуфричу принадлежит доля в 60%, в 2020 году прибыль составила 4,84 миллиона гривен.

Автомобили

В Ужгороде работает компания "Рейтинг", деятельность которой сосредоточена на торговле автомобилями и легкими транспортными средствами.

Нестор Шуфрич владеет ею вместе с отцом, что для его активов довольно распространенной практикой. Информация о доходах компании отсутствует.

Другие бизнесы

В собственности Шуфрича есть ООО "Охотничий Клуб "Кременка". Компания осуществляет деятельность в Закарпатье и занимается охотой и отловом животных.

Еще один закарпатский актив нардепа – ООО "Витал-Плюс". Компания занимается производством соков из овощей и фруктов.

Недвижимость

Сам Шуфрич имеет в собственности 14 объектов (речь идет только о том имуществе, которое записано только на него):

Киев – 8 объектов;

Киевская область – 1 объект;

Ужгород – 4 объекта;

Закарпатская область – 1 объект.

Из них 4 гаража, 4 частных дома и 6 квартир. Самый большой дом, который стал "известным" благодаря задержанию и обыскам и найденным "артефактам", расположен в Козине и имеет площадь более 700 квадратных метров.

Также Нестор Шуфрич владеет тремя земельными участками. Они предназначены для стройки и ведения личного крестьянского хозяйства.

Прикрытие семьи

Многими компаниями Нестор Шуфрич владеет через своих родных, в частности, отца – Нестора Ивана Юльевича и сына Шуфрича Александра Несторовича.

Отец нардепа имеет связи с 21 зарегистрированной компанией. Здесь и общественные организации, вообще не имеющие задокументированной прибыли, так и достаточно прибыльные компании. Также в собственности отца Нестора Шуфрича есть 8 объектов недвижимости в Киевской, Одесской и Закарпатской областях и 10 земельных участков.

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Среди бизнесов Ивана Шуфрича есть речной транспорт, аренда имущества, оптовая торговля и финансовая деятельность. Почти каждая компания в 2022 году принесла прибыль более 1 миллиона гривен.

Сын Шуфрича Александр несколько скромнее – у него открыт ФЛП для розничной торговли и участие в 5 компаниях. Больше прибыли в 2022 году принесла ООО "Степл ЛТД", которая сдает в аренду движимое и недвижимое имущество – 7,18 миллиона гривен. Интересно, что в начале 2023 Александр Шуфрич вышел из состава бенефициаров этой компании.

У Шуфрича-младшего есть 6 объектов недвижимости и два земельных участка. Эти активы находятся в Киевской, Закарпатской и Одесской областях.

Подставные лица

На третьих лиц Нестор Шуфрич записал свои самые "козырные" активы. У его помощников Виктора Сидорука и Вячеслава Черепаня есть доли в ЧАО "Киевский речной порт", которому принадлежит очень много имущества. Здесь часть Киевского речного вокзала, участок под ЖК на острове Рыбальский и многие другие объекты.

Интересно! Всего на балансе компании есть 17 объектов недвижимости и 7 земельных участков. В 2022 году компания сгенерировала прибыль в 176 миллионов гривен.

Сидорук является также уполномоченным лицом в комплексе "Конюшня Бутенко" под Киевом. В общей сложности с ним связано 18 компаний, почти у всех он указан руководителем.

На Черепане Шуфрич оформил аграрный бизнес. Предприятия депутата разбросаны по Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областям, их общая площадь превышает 1400 земельных участков. Некоторые из них также связаны с братьями Козак, представителями Медведчука.