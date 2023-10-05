Недвижимость, бизнес и доходы Шуфрича
Народный депутат Нестор Шуфрич, задержанный по подозрению в государственной измене, не имел абсолютно никаких материальных проблем, которые бы заставили его перейти на сторону россиян. Аналитики платформы больших данных VKURSI выяснили, каким имуществом владеет одиозный депутат и каким доходом оно его обеспечивало, передает 24 Канал.
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Направления с Нестором Шуфричем связаны 13 компаний. У них он выступает в следующих ролях:
- основатель – 5 компаний;
- бенефициар – 4 компании;
- предыдущий учредитель, руководитель или бенефициар – 4 компании.
- Медиа
До недавнего времени Шуфрич возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова, поэтому не удивительно, что государство не реагировало на деятельность медиа по "Медиахолдингу Новости". Он входит в группу компаний братьев Козак, являющихся людьми Виктора Медведчука.
Шуфричу принадлежит 60% этого бизнеса, в который входили "NewsOne", "ZIK", "112 Украина", "Первый независимый" и "UkrLive". В 2021 году доход от этого актива составил более 29 миллионов гривен. В том же году, благодаря активности гражданского общества, все пророссийские телеканалы удалось заблокировать.
- Автомобили
В Ужгороде работает компания "Рейтинг", деятельность которой сосредоточена на торговле автомобилями и легкими транспортными средствами.
Нестор Шуфрич владеет ею вместе с отцом, что для его активов довольно распространенной практикой. Информация о доходах компании отсутствует.
- Другие бизнесы
В собственности Шуфрича есть ООО "Охотничий Клуб "Кременка". Компания осуществляет деятельность в Закарпатье и занимается охотой и отловом животных.
Еще один закарпатский актив нардепа – ООО "Витал-Плюс". Компания занимается производством соков из овощей и фруктов.
- Недвижимость
Сам Шуфрич имеет в собственности 14 объектов (речь идет только о том имуществе, которое записано только на него):
- Киев – 8 объектов;
- Киевская область – 1 объект;
- Ужгород – 4 объекта;
- Закарпатская область – 1 объект.
Из них 4 гаража, 4 частных дома и 6 квартир. Самый большой дом, который стал "известным" благодаря задержанию и обыскам и найденным "артефактам", расположен в Козине и имеет площадь более 700 квадратных метров.
Также Нестор Шуфрич владеет тремя земельными участками. Они предназначены для стройки и ведения личного крестьянского хозяйства.
Прикрытие семьи
Многими компаниями Нестор Шуфрич владеет через своих родных, в частности, отца – Нестора Ивана Юльевича и сына Шуфрича Александра Несторовича.
Отец нардепа имеет связи с 21 зарегистрированной компанией. Здесь и общественные организации, вообще не имеющие задокументированной прибыли, так и достаточно прибыльные компании. Также в собственности отца Нестора Шуфрича есть 8 объектов недвижимости в Киевской, Одесской и Закарпатской областях и 10 земельных участков.
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Среди бизнесов Ивана Шуфрича есть речной транспорт, аренда имущества, оптовая торговля и финансовая деятельность. Почти каждая компания в 2022 году принесла прибыль более 1 миллиона гривен.
Сын Шуфрича Александр несколько скромнее – у него открыт ФЛП для розничной торговли и участие в 5 компаниях. Больше прибыли в 2022 году принесла ООО "Степл ЛТД", которая сдает в аренду движимое и недвижимое имущество – 7,18 миллиона гривен. Интересно, что в начале 2023 Александр Шуфрич вышел из состава бенефициаров этой компании.
У Шуфрича-младшего есть 6 объектов недвижимости и два земельных участка. Эти активы находятся в Киевской, Закарпатской и Одесской областях.
Подставные лица
На третьих лиц Нестор Шуфрич записал свои самые "козырные" активы. У его помощников Виктора Сидорука и Вячеслава Черепаня есть доли в ЧАО "Киевский речной порт", которому принадлежит очень много имущества. Здесь часть Киевского речного вокзала, участок под ЖК на острове Рыбальский и многие другие объекты.
Сидорук является также уполномоченным лицом в комплексе "Конюшня Бутенко" под Киевом. В общей сложности с ним связано 18 компаний, почти у всех он указан руководителем.
На Черепане Шуфрич оформил аграрный бизнес. Предприятия депутата разбросаны по Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областям, их общая площадь превышает 1400 земельных участков. Некоторые из них также связаны с братьями Козак, представителями Медведчука.