В Печерском районном суде города Киева 15 сентября определились с мерой пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича. Он будет содержаться под стражей в течение двух месяцев без права на внесение залога.

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На Шуфрича надели наручники

Журналисты попросили Нестора Шуфрича прокомментировать решение суда. Ему удалось сказать буквально несколько слов.

Смотрите, власти это нужно,

– сказал Шуфрич.

Его комментарий перебили, ведь на народного депутата одевали наручники. После этого его сотрудники СБУ вывели из зала суда.

Как на Шуфрича одевали наручники: смотрите видео

Как отметили в "Суспильном", адвокаты народного депутата будут подавать апелляцию, чтобы обжаловать избранную меру пресечения.

Что известно о подозрении и мере пресечения