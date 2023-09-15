У Печерському районному суді міста Київ 15 вересня визначилися з запобіжним заходом для народного депутата Нестора Шуфрича. Він перебуватиме під вартою впродовж двох місяців без права на внесення застави.
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На Шуфрича одягнули наручники
Журналісти попрохали Нестора Шуфрича прокоментувати рішення суду. Йому вдалося сказати буквально кілька слів.
Дивіться, владі це потрібно,
– сказав Шуфрич.
Його коментар перебили, адже на народного депутата якраз одягали наручники. Після цього його співробітники СБУ вивели з залу суду.
Як на Шуфрича одягали наручники: дивіться відео
Як зазначили у "Суспільному", адвокати народного депутата подаватимуть апеляцію, щоб оскаржити обраний запобіжний захід.
Що відомо про підозру та запобіжний захід
- Отже, Несторові Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб – до 13 листопада 2023 року. Крім того, він не має можливості внести заставу.
- Оголосили народному обранцю підозру у державній зраді. Згідно з цим обвинуваченням, він може перебувати за ґратами до 15 років.
- Згідно з даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання Володимира Сівковича. Останній – колишній секретар РНБО, котрого підозрюють у роботі на спецслужби Росії. Також його вважають винним в управлінні українською частиною угруповання, чиє завдання – шпигувати на користь Кремля.
- Сам Сівкович у 2014 році втік до Москви. Дані слідства свідчать про те, що у Росії він зайнявся створенням "кротоферми". Остання вела підривну діяльність проти нашої держави.
- Крім того, правоохоронці зазначають, що Сівкович був куратором Олега Кулініча – колишнього начальника Управління СБУ у Криму. Останнього теж підозрюють у державній зраді.
- У СБУ окреслили основні завдання Нестора Шуфрича. Серед них – ведення підривної діяльності в інформаційній сфері. Відомо про проведення 45 обшуків за місцями проживання як самого народного депутата, так і його близького оточення.
- Звернімо увагу на знахідки у його помешканні. Серед них – радянські документи, кітелі, військові відзнаки. Зокрема, медаль "Ветеран збройних сил Росії". А ще виявили документ зі схемою автономії Донецької та Луганської областей.