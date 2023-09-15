У Печерському районному суді міста Київ 15 вересня визначилися з запобіжним заходом для народного депутата Нестора Шуфрича. Він перебуватиме під вартою впродовж двох місяців без права на внесення застави.

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На Шуфрича одягнули наручники

Журналісти попрохали Нестора Шуфрича прокоментувати рішення суду. Йому вдалося сказати буквально кілька слів.

Дивіться, владі це потрібно,

– сказав Шуфрич.

Його коментар перебили, адже на народного депутата якраз одягали наручники. Після цього його співробітники СБУ вивели з залу суду.

Як на Шуфрича одягали наручники: дивіться відео

Як зазначили у "Суспільному", адвокати народного депутата подаватимуть апеляцію, щоб оскаржити обраний запобіжний захід.

Що відомо про підозру та запобіжний захід