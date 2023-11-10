Суд решил оставить народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ" в следственном изоляторе до декабря 2023 года. Шуфрича подозревают в государственной измене, пишет 24 Канал.

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Что известно о мере пресечения Шуфричу

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу в виде содержания под стражей. О нем просил прокурор. Хотя адвокаты ходатайствовали об альтернативе – мере пресечения не связанной с содержанием под стражей.

Защита Шуфрича даже присоединила два письма от нардепов, готовых взять Шуфрича на поруки. Речь идет о:

Александре Колтуновиче;

Григорие Мамке.

Кстати, Шуфричу уже не впервые выбирают меру пресечения. Предыдущий выбирали в октябре и Шуфрич должен был находиться в СИЗО до 15 ноября 2023 года.

Что известно о деле Шуфрича