Нестор Шуфрич, якого підозрюють у держзраді, народився в Ужгороді, що у Закарпатській області. Його політична кар'єра стартувала у 1996 році.

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Антиукраїнська діяльність Шуфрича

За словами колишнього голови КМДА Олександра Попова, цей політик стежив за розгоном студентів у ніч на 30 листопада 2013 року. СБУ підозрює Шуфрича у тісній співпраці з колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковим. А його Служба безпеки підозрює в організації розгону студентів та координації російської агентури в Україні, а також вважає агентом ФСБ.

Шуфрич під час Революції Гідності у 2014 році голосував за "закони про диктатуру", які дуже обмежували права українців. У 2018 році він голосував проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шуфрич фотографував блокпост у Києві. Тоді у березні 2022 року його затримали бійці ТрО. Проросійський нардеп свій вчинок пояснив тим, що йому захотілося зробити селфі нібито для того, щоб продемонструвати, що він перебуває у столиці.

Шуфрич після спроби сфотографувати блокпост / Фото з соцмереж



Скандальні заяви Шуфрича

З 2014 року Шуфрич заперечує російську агресію. Коли Росія вдерлася на Донбас, нардеп назвав це "громадянською війною" та "конфліктом між українцями". У 2018 році він збрехав, що на Донбасі нібито немає регулярних російських військ. Також він стверджував, що ніхто з ОБСЄ буцімто не зафіксував офіційно присутність російських військ в цьому регіоні.

На політичному ток-шоу "Право на владу" Шуфрич відмовився називати Росію країною-агресоркою й натомість назвав її торговим партнером України. Це сталося в етері в лютому 2021 року. Також Шуфрич активно виступав на проросійських каналах, пов'язаних з Медведчуком, які нині заборонені та зачинені.

За словами парламентського аналітика "Руху Чесно" Олександра Саліженка, Шуфрич в останні тижні перед повномасштабним вторгенням держави-терориста в Україну закликав "домовлятися" з Росією та створеними нею квазіутвореннями на Донбасі.

В СБУ наголосили, що Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. Він систематично поширював кремлівські наративи про те, що українська держава нібито є "штучним утворенням", а українці та росіяни буцімто є "одним народом" з "єдиною історією".

Бійки за участю Шуфрича

Перша бійка, яка набула широкого розголосу, сталася у 2014 році. Шуфрич побився з довіреними особами Віктора Ющенка, який тоді ще був тільки кандидатом у президенти. Під час штовханини нардеп оголив торс. До слова, у цій сутичці також брав участь Петро Порошенко. Того ж року Шуфрич побився з прихильниками Ющенка під час його інавгурації. Нардепу не допомогла охорона з боку міліціонерів. В результаті він змушений був бігти до свого джипа.

У 2008 році Шуфрич побив колишнього міністра транспорту Миколу Рудьковського та розбив йому губу прямо в його кабінеті. Ексміністр після цього написав заяву на Шуфрича, однак пізніше забрав її.

Наступна гучна бійка сталася в кінотеатрі "Зоряний", де у 2009 році проходило засідання "Партії регіонів". Шуфрич вдарив кулаком в обличчя Сергія Льовочкіна через те, що заступник голови фракції не повідомив йому про візит Віктора Януковича в Крим. Того ж року Шуфрич побився з тодішнім головою МВС Юрієм Луценком в етері програми "Шустер Live". В результаті ексміністр написав на нього заяву.

У 2014 році сталася бійка між ним та нардепом Миколою Паламарчуком. Сутичка відбулася прямо у сесійній залі Верховної Ради після того, як Шуфрич сказав представнику партії "Удар" щось образливе.

Інша бійка сталася під час зйомок випуску передачі "Право на владу" у 2021 році. Тоді за лаштунками ток-шоу Шуфрич накинувся на Віктора Ляшка, який нині очолює МОЗ.

В ефірі програми Савіка Шустера була ще одна бійка за участю Шуфрича. Сталася вона у 2022 році. Тоді нардеп побився з журналістом Юрієм Бутусовим. За свою політичну кар'єру Шуфрич також встиг зчепитися з Олегом Ляшком, Олегом Тягнибоком, Юрієм Березою та іншими.

Бійки за участю Шуфрича / Скриншоти з соцмереж

Вбивство тварин

З 2015 року Шуфрич є клієнтом компанії Thormählen & Cochran Safaris. Він їздив в Африку на сафарі. Під час полювання цей нардеп вбив східного чорного носорога, антилопу гну, антилопу орікс, буру гієну та інших. Серед цих тварин були види, що вмирають.

Сам політик визнавав, що їздив на полювання в Африку, і називав вбивство тварин нібито законним. Він також стверджував, що полював буцімто виключно на самців зрілого віку, які "втратили здатність давати потомство та становлять небезпеку як для більш молодих самців, так і для місцевих жителів в окрузі".

Шуфрич хизується "трофеями" на полюванні / Фото з соцмереж



Політична кар'єра Шуфрича

У 1996 році Шуфрич став членом Соціал-демократичної партії України (об'єднаної), заступником голови якої був державний зрадник та кум Владіміра Путіна Віктор Медведчук. Саме у складі цієї політсили Шуфрич вперше пройшов до Верховної Ради.

Після отримання мандату Шуфрич почав просували кремлівські наративи. Також він співпрацював з Віктором Януковичем. Шуфрич був його уповноваженим представником у Верховній Раді у 2004 році. У 2007 році він вступив до "Партії регіонів" та пробув у ній до 2014 року. А ще Шуфрич перебував в організації "Не Так!" – опозиційному Ющенку блоці.

Під час каденції Януковича цей політик отримав посади міністра з питань надзвичайних ситуацій та заступника голови РНБО України. Коли "Партія регіонів" перейменувалася у "Опозиційний блок", Шуфрич вступив до цієї політсили та знову став нардепом. У 2017 він вступив до лав партії "За життя!" Вадима Рабіновича, якого теж підозрюють у держзраді. У 2019 році Шуфрич був обраний нардепом від ще однієї проросійської та забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ).

Заголом він ставав народним депутатом 6 разів. Також Шуфрич з 2009 року очолює у Верховній Раді комітет з питань свободи слова. У листопаді 2022 року Шуфрич увійшов до складу Національного олімпійського комітету України як представник Федерації стрільби з лука, через що стався гучний скандал. Під тиском обурених українців політик вийшов з НОК.

Шуфрич в оточенні інших проросійських політиків / Фото УНІАН



Шуфрича нещодавно заарештували