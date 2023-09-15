Народного депутата Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді. Офіс генпрокурора вимагатиме запобіжний захід у вигляді арешту.
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Він не зможе вийти з-під арешту під заставу
Запобіжний захід депутату обиратиме Печерський районний суд Києва.
За даними слідчих, Шуфрич виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви, де його завербувала російська ФСБ.
Служба безпеки України уточнила, що Шуфрич тісно співпрацював та виконував завдання Володимира Сівковича, який є агентом ФСБ та координує російську агентуру в Україні.
Саме Сівкович створив "кротоферму" для підривної діяльності проти нашої держави та курував ексначальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримав глава СБУ Василь Малюк.
Справа Шуфрича: що відомо
- Нестору Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. За даними слідства, він підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України.
- В Офісі генпрокурора пояснили, що підозрюваний систематично у своїх виступах та інтерв'ю публічно поширював наративи Росії, проводячи підривну діяльність проти України. Варто зауважити, що вранці 15 вересня до Шуфрича та до його близького оточення прийшли з обшуками. В СБУ заявили, що 15 вересня відбувається 45 обшуків.
- Під час обшуку у нардепа СБУ виявила цікаві речі, притаманні справжній радянській людині. Серед майна Шуфрича були георгіївські стрічки, медалі, двоголові орли. Народний депутат любить й гарно одягнутися – у нього вдома правоохоронці знайшли колекцію кителів.