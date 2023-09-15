Народного депутата Нестора Шуфрича подозревают в государственной измене. Офис генпрокурора будет требовать меру пресечения в виде ареста.
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Он не сможет выйти из-под ареста под залог
Мера пресечения депутату будет избирать Печерский районный суд Киева.
По данным следователей, Шуфрич выполнял задачи одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году уехал в Москву, где его завербовала российская ФСБ.
Служба безопасности Украины уточнила, что Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи Владимира Сивковича, агента ФСБ и координирующего российскую агентуру в Украине.
Именно Сивкович создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства и курировал подозреваемого в государственной измене эксначальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которого задержал глава СБУ Василий Малюк.
Дело Шуфрича: что известно
- Нестору Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он поддерживал идеи о российской направленности дальнейшего развития Украины.
- В Офисе генпрокурора объяснили, что подозреваемый систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы России, проводя подрывную деятельность против Украины. Стоит отметить, что утром 15 сентября Шуфрич и его близкое окружение пришли с обысками. В СБУ заявили, что 15 сентября проходит 45 обысков.
- Во время обыска у нардепа СБУ обнаружила интересные вещи, присущие настоящему советскому человеку. Среди имущества Шуфрича были георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы. Народный депутат любит и хорошо одеться – у него дома правоохранители нашли коллекцию кителей.