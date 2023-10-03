Разом з тим журналісти припускають, що мати обранця у 2019 році отримала російське громадянство, а батько має російський податковий номер, що прив'язаний до українського паспорта.

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Незаконні візити до Криму

Важливо, що Борт зараз є нардепом IX скликання Верховної Ради від партії "Платформа за життя та мир". Ще донедавна ця політична сила мала назву "Опозиційна платформа за життя".

15 серпня 2014 року , коли Борт був депутатом VII скликання, він вилетів з Києва у Москву, приземлившись в аеропорту "Домодєдово", після чого полетів до Сімферополя в Криму. Повернувся він до української столиці уже через 4 дні знову ж таки через Москву.

, коли Борт був депутатом VII скликання, він вилетів з Києва у Москву, приземлившись в аеропорту "Домодєдово", після чого полетів до Сімферополя в Криму. Повернувся він до української столиці уже через 4 дні знову ж таки через Москву. 10 вересня 2015 року Борт прямим рейсом з Києва через російську столицю та аеропорт "Шереметьєво" літав до Сімферополя. Гостював він на окупованому півострові також 4 дні, після чого повернувся в Україну.

Борт прямим рейсом з Києва через російську столицю та аеропорт "Шереметьєво" літав до Сімферополя. Гостював він на окупованому півострові також 4 дні, після чого повернувся в Україну. 24 березня 2016 року був ще один переліт теперішнього народного депутата до Сімферополя. Здійснив він його через аеропорт "Домодєдово", що засвідчують дані баз авіаперельотів ворожої держави.



Перельоти Віталія Борта з Криму до Росії та назад / Зображення з матеріалу проєкту "Схеми"

Зверніть увагу! Ще у квітні 2014 року було запроваджено закон, згідно з яким відвідувати окупований Крим можна лише через територію України. З опублікованих ЗМІ даних зрозуміло, що Борт його неодноразово порушував.

Батьки з російськими зв'язками

Як стверджують розслідувачі, на одному із рейсів зі Сімферополя до Москви у червні 2015 року Віталія Борта супроводжувала його матір Валентина.

Витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт" свідчить, що уродженка Донецька, Валентина Борт (мати Віталія Борта – 24 Канал) отримала російський паспорт у Криму 2019 року у місті Алушті,

– йдеться в матеріалі.

Окрім того, там зазначено, що за допомогою сайту податкової служби ворожої держави вдалось встановити індивідуальний податковий номер платника податків Валентини Борт, прив'язаний до паспорта громадянки Росії.

Такий же номер, однак прив'язаний до українського паспорта, має батько теперішнього нардепа від забороненої ОПЗЖ.

Важливо! Журналісти намагалися сконтактувати з Віталієм Бортом, аби дізнатися, навіщо він їздив у Крим. Власне, станом на 3 жовтня 2023 року нардеп не дав відповідного коментаря.

Більше про обранця

29 серпня 2019 році Віталій Борт вчетверте став парламентарем та досі перебуває на цій посаді. До того він як нардеп від "Партії регіонів" працював у Верховній Раді:

V скликання від 25 травня 2006 року до 23 листопада 2007 року;

VI скликання від 23 листопада 2007 року до 12 грудня 2012 року;

VII скликання від 12 грудня 2012 року до 27 листопада 2014 року.

Варто згадати, що події Революції Гідності в столиці нашої держави Борт називав "свавіллям", а також він підтримував проведення так званого "референдуму за подальшу долю Донбасу".