Вместе с тем журналисты предполагают, что мать избранника в 2019 году получила российское гражданство, а у его отца есть российский налоговый номер, привязанный к украинскому паспорту.

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Незаконные визиты в Крым

Важно, что Борт сейчас нардеп IX созыва Верховной Рады от партии "Платформа за жизнь и мир". Еще недавно эта политическая сила называлась "Оппозиционная платформа за жизнь".

15 августа 2014 года Когда Борт был депутатом VII созыва, он вылетел из Киева в Москву, приземлившись в аэропорту "Домодедово", после чего улетел в Симферополь в Крыму. Вернулся он в украинскую столицу уже через 4 дня также через Москву.

Когда Борт был депутатом VII созыва, он вылетел из Киева в Москву, приземлившись в аэропорту "Домодедово", после чего улетел в Симферополь в Крыму. Вернулся он в украинскую столицу уже через 4 дня также через Москву. 10 сентября 2015 года Борт прямым рейсом из Киева через российскую столицу и аэропорт "Шереметьево" летал в Симферополь. Гостил он на оккупированном полуострове также 4 дня, после чего вернулся в Украину.

Борт прямым рейсом из Киева через российскую столицу и аэропорт "Шереметьево" летал в Симферополь. Гостил он на оккупированном полуострове также 4 дня, после чего вернулся в Украину. 24 марта 2016 года был еще один перелет нынешнего народного депутата в Симферополь. Совершил он его через аэропорт "Домодедово", что подтверждают данные баз авиаперелетов вражеского государства.



Перелеты Виталия Борта из Крыма в Россию и обратно / Изображение из материала проекта "Схемы"

Обратите внимание! Еще в апреле 2014 года был введен закон, согласно которому посещать оккупированный Крым можно только через территорию Украины. Из опубликованных СМИ данных ясно, что Борт его неоднократно нарушал.

Родители с русскими связями

Как утверждают расследователи, на одном из рейсов из Симферополя в Москву в июне 2015 года Виталия Борта сопровождала его мать Валентина.

Выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт" свидетельствует, что уроженка Донецка, Валентина Борт (мать Виталия Борта – 24 Канал) получила российский паспорт в Крыму 2019 года в городе Алуште,

– говорится в материале.

Кроме того, там отмечено, что с помощью сайта налоговой службы вражеского государства удалось установить индивидуальный налоговый номер налогоплательщика Валентины Борт, привязанный к паспорту гражданки России.

Такой же номер, однако привязанный к украинскому паспорту, есть у отца нынешнего нардепа от запрещенной ОПЗЖ.

Важно! Журналисты пытались связаться с Виталием Бортом, чтобы узнать, зачем он ездил в Крым. По состоянию на 3 октября 2023 года нардеп не дал соответствующего комментария.

Больше об избраннике

29 августа 2019 года Виталий Борт в четвертый раз стал парламентарием и до сих пор находится на этом посту. До этого он как нардеп от "Партии регионов" работал в Верховной Раде:

V созыва от 25 мая 2006 года по 23 ноября 2007 года;

VI созыва от 23 ноября 2007 года по 12 декабря 2012 года;

VII созыв от 12 декабря 2012 года до 27 ноября 2014 года.

Следует упомянуть, что события Революции Достоинства в столице нашего государства Борт называл "произволом", а также он поддерживал проведение так называемого "референдума за дальнейшую судьбу Донбасса".