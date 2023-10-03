В частности, Трампа обвиняют в завышении стоимости своих активов для получения более выгодных условий для кредитования и страхования для своих компаний. Суд прошел через несколько дней после того, как экс-президент США обвинен в мошенничестве.
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Трамп предстал перед судом по делу о мошенничестве
В начале судебного заседания юрист из офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс – Кевин Уоллес – заявил во вступительном слове, что Трамп в течение десяти лет "существенно неточно" описывал свои финансы банкам и страховщикам. Юрист подчеркнул, что таким образом обвиняемый незаконно получил более миллиарда долларов США.
Сам Трамп своей вины не признал. Более того, судебное расследование против него он назвал "обманом" и "подлогом".
Это продолжение самой большой охоты на ведьм всех времен,
– заявил Трамп.
Кроме того, он также обвинил прокурора Летицию Джеймс в "расизме" и сказал, что она "мстит ему". Сама юрист отметила, что ее офис готов доказать свою правоту.
"Независимо от того, сколько у вас денег, никто не стоит выше закона", – сказала она.
Генеральный прокурор Нью-Йорка также отметил, что Трамп переоценил стоимость своих активов. Эти активы включают пентхаус Trump Tower, расположенный на Манхэттене, имение Мар-а-Лаго во Флориде, а также многочисленные офисные небоскребы и гольф-клубы. Обвинение утверждает, что Трамп мог увеличить свое личное состояние на 2,2 миллиарда долларов США.
В конце концов, адвокаты Трампа утверждают, что вся документация соответствует действующим нормам закона.
Кроме того, американский президент был обвинен еще по четырем уголовным делам. В то же время, суд никоим образом не отразится на возможности участия Трампа в выборах в президенты Соединенных Штатов, которые должны состояться в 2024 году.
Ранее суд признал Трампа виновным в мошенничестве
- Нью-Йоркский суд 26 сентября признал президента США Дональда Трампа виновным в гражданском деле о мошенничестве. Таким образом, судебная инстанция удовлетворила ходатайство генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.
- Прокурор отмечала, что ее команда собрала доказательства того, что Трамп ежегодно увеличивал свое состояние на 3,6 миллиарда долларов, преувеличивая рыночную стоимость недвижимости. Сам Трамп назвал этот иск "политически мотивированным".
- Стоит отметить, что это самая большая претензия штата против бывшего президента США. Теперь суд будет сосредоточен на обвинениях, в частности фальсификации деловой документации и выдаче ложных финансовых отчетов, а также требования государства о возмещении 250 миллионов долларов США.