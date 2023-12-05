В расследовании говорится о сбежавших за границу депутатах городских советов, злоупотребляя системой "Путь". Кто-то из них отсиживается в Польше, а кто-то "волонтерит" в США.

Смотрите также В Венгрию на встречу с другом Орбана: нардеп от "ОПЗЖ" незаконно "пересидел" в командировках

Какие депутаты сбежали за границу

Журналисты установили, что кроме системы "Путь" депутаты также пользуются и другими способами: "сопровождают родственников с инвалидностью" или "письма" от пограничников".

В частности, с начала полномасштабного вторжения за границу под видом "волонтеров сбежали следующие депутаты:

Виталий Абрамов – 31-летний депутат Харьковского областного совета;

Максим Кривда – 35-летний депутат Новомосковского районного совета Днепропетровской области;

Станислав Лебедев – 39-летний депутат Харьковского районного совета;

Игорь Семенихин – 43-летний священник и депутат Херсонского райсовета;

Сергей Петров – 46-летний депутат Соледарского городского совета;

Артем Сундучников – 36-летний депутат Добропольского городского совета Донецкой области;

Назарий Пиптик – 36-летний депутат Чортковского горсовета;

Сергей Пашин – 37-летний депутат Бориспольского городского совета Киевской области;

Юрий Красножон – 54-летний депутат Покровского райсовета в Кривом Роге;

Святослав Куценко – 40-летний депутат Бучанского районного совета в Киевской области;

Борис Довбета – 43-летний депутат Золочевского райсовета во Львовской области;

Виталий Дорохин – 47-летний депутат Днепровского районного совета;

Роман Резник – 32-летний депутат Саксаганского районного совета Кривого Рога.

К слову, последние 7 депутатов не просто уехали за границу, но и отказались от своих полномочий.

Как депутаты пересекли границу

Депутаты находят немало путей, чтобы пересечь границу. Да, Абрамов, выехал из Украины через систему "Путь". Харьковская ОВА внесла его в систему, как волонтера, и депутат уехал за границу. Интересно, что автомобиль, на котором выезжал Абрамов, в тот же день вернулся в Украину, а вот сам депутат – за границей. Известно, что он уезжал минимум трижды – в августе 2022 года, в ноябре 2022 года и 31 января 2023 года. К слову, Абрамов все же пытался быть "волонтёром" и даже привез 50 турникетов.

Обида уехала за границу, получив разрешение от Днепропетровской ОВА и должна была вернуться еще 15 января 2023 года. Впрочем, по состоянию на сентябрь 2023 депутат и оси за рубежом.

Лебедев для побега также, как и Абрамов, воспользовался системой "Путь". В систему его внесло Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Семенихин уехал из Украины в сентябре 2022 года. Его также внесли в систему "Путь" в качестве волонтера. Интересно, что его вместе с сыном занесло в США. Петров также пересек границу, попав в систему "Путь". Вероятно, сейчас депутат находится в Польше, ведь в сентябре 2023 года он публиковал оттуда фотографию вместе с дочерью. Схемой "волонтерства" воспользовался и Сундучников, уехавший также через систему "Путь",

Остальные семь депутатов решили даже не возвращаться в Украину. Да, депутат Пиптик пересек границу в феврале 2023 года и должен был вернуться 15 февраля, но так и не въехал в Украину. К слову, он уволился за день до выезда за границу.

Пашин, Довбета и Резник выехали через систему "Путь" до сих пор не вернулись. Куценко, Дорохин получили разрешения на выезд от Мининфраструктуры, а Красножон – по разрешению Днепропетровской ОВА.

К слову, журналисты пытались связаться с депутатами, однако, ожидаемо, никто из них не вышел на связь. Все депутаты выезжали как "волонтеры" и должны были "привозить" разную помощь – от медицинских препаратов до продуктов и гуманитарной помощи.