Раніше видання Defense Express припустило, що для атаки Києва 7 лютого Росія випустила гіперзвукову ракету "Циркон". Адже на одному з уламків нанесено відповідне марковання.

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У британській розвідці застерегли щодо "Циркону"

Згідно з аналізом, проведеним Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, Росія вперше застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" під час атаки на Україну 7 лютого.

Мовиться, що на відео уламків видно фрагменти двигуна та кермових механізмів зі специфічним маркуванням, яке, згідно з повідомленням, характерне для ракети 3М22 "Циркон".

Як зазначається у зведенні, "Циркон" здатний розвивати швидкість 9 махів і має дальність ефективної стрільби до 1 тисячі кілометрів. Спочатку він був розроблений для використання у ВМФ Росії.

Водночас за даними британської розвідки, у Чорному морі наразі немає суден, які б могли нести такі ракети. З цього випливає запитання про метод запуску.

Ймовірно, для цієї мети було адаптовано російську наземну систему берегової оборони К-300. Якщо його використання підтвердиться, це стане серйозною проблемою для української ППО через його швидкість і маневреність,

– мовиться у повідомленні британської розвідки.

Зокрема, у Міністерстві оборони Британії переконані, що Москва "зазнає нової чинної системи озброєння в умовах реального конфлікту, щоб забезпечити впевненість і продемонструвати можливості".

У США не підтверджують використання "Циркону" Росією

Як зазначає NYT, країна-агресорка сама не коментувала застосування "Циркону". Водночас у Сполучених Штатах не підтверджують подібну інформацію.

Американські чиновники на умовах анонімності сказали, що вони оцінюють цю заяву, але не можуть підтвердити використання ("Циркону" – 24 Канал) в бойових діях 7 лютого,

– йдеться у матеріалі NYT.

Крім того, науковий співробітник і експерт з морської сили в Королівському інституті об'єднаних служб Британії Сідхарт Каушал зауважив, що ракета була випробувана у 2015 році, і лише через певний час у 2022 році росіяни заявили про її готовність.

За його словами, ракета була випробувана на двох військових кораблях, фрегаті типу "Адмірал Горшков" і підводному човні типу "Ясень". Однак станом на зараз ці військові кораблі не перебувають у Чорному морі.

Було б незвично, щоб ракета була вперше випущена в бою із судна, з якого її раніше ніколи не тестували,

– зауважив експерт.

NYT вважає, що протягом останнього року українська ППО показала себе ефективно. Втім, останніми місяцями Росія почала здійснювати складніші обстріли з використанням різних типів ракет та ударних дронів.

Як зазначає видання, якщо попередній опис Росією можливостей ракети виявиться правильним, кажуть експерти, вона зможе уникнути потужного протиракетного захисту. Мовиться про американську систему Patriot, яку Україна використовувала для збиття інших російських гіперзвукових і крилатих ракет.

NYT наголошує на тому, що якщо опис ракети точний, то "Циркон" може стати однією з найшвидших ракет у світі.

Що відомо про результати експертиз: коротко