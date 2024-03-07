В конце февраля стало известно, что Китай отправляет спецпосланника Ли Хуэя в Украину, Россию и страны ЕС. Его турне по многим странам, среди которых Польша, Германия, Франция, должно было начаться в марте. Цель визита – "способствовать политическому урегулированию кризиса в Украине".
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Детали переговоров с китайской делегацией
Ли Хуэй посещает нашу страну уже второй раз с начала полномасштабного вторжения России. Поездка осуществляется во исполнение предварительных двусторонних договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 26 апреля 2023 года,
– сказано в сообщении.
Возглавил брифинг руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Мероприятие касалось ситуации с безопасностью в Украине и других актуальных вопросов.
В нем приняли участие:
- заместители главы Офиса Президента Роман Машовец, Андрей Сибига, Игорь Жовква;
- заместитель министра энергетики Светлана Гринчук;
- представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ;
- Посол Украины в КНР Павел Рябикин;
- уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец;
- советники руководителя Офиса Президента Дарья Заривна и Владислав Власюк.
Андрей Ермак выразил надежду, что переговоры станут еще одним шагом к углублению и укреплению отношений.
Китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР, а также другие элементы средств поражения, которые были переданы России и применяются ею для атак по территории Украины. Украина объяснила, что россияне используют составляющие из третьих стран, чтобы производить вооружение, в частности ударные БПЛА типа "Шахед", разведывательные дроны, ракеты, оптические приборы, навигационные системы и детали к самолетам. Этим вооружением бьют и по гражданским.
Еще китайцам рассказали о ситуации с ядерной и радиационной безопасностью. На оккупированной ЗАЭС следует заменить топливо, но россияне не имеют сертифицированных специалистов для этого.
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Делегации рассказали о нарушениях прав человека со стороны оккупантов
Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с пленными, а наше государство пытается вернуть своих граждан.
Украина постоянно ищет новые подходы по возвращению граждан, незаконно задержанных Россией. И ищет новых партнеров, которые потенциально могут ускорить процесс возвращения украинских военнопленных, гражданских заложников и детей,
– сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
С Ли Хуэем встретились первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они говорили об установлении справедливого мира для Украины, восстановлении территориальной целостности и суверенитета нашего государства на основе Украинской формулы мира.
Был поднят вопрос о возможности содействия китайской стороны в:
- прекращении насильственной депортации украинских детей;
- обмене пленными;
- демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС;
- обеспечении ядерной безопасности и других международных инициатив нашего государства.