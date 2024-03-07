В конце февраля стало известно, что Китай отправляет спецпосланника Ли Хуэя в Украину, Россию и страны ЕС. Его турне по многим странам, среди которых Польша, Германия, Франция, должно было начаться в марте. Цель визита – "способствовать политическому урегулированию кризиса в Украине".

Смотрите также Последнее китайское умиротворение: что задумал Си Цзиньпин и как помогает России обходить санкции

Детали переговоров с китайской делегацией

Ли Хуэй посещает нашу страну уже второй раз с начала полномасштабного вторжения России. Поездка осуществляется во исполнение предварительных двусторонних договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 26 апреля 2023 года,

– сказано в сообщении.

Возглавил брифинг руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Мероприятие касалось ситуации с безопасностью в Украине и других актуальных вопросов.

В нем приняли участие:

заместители главы Офиса Президента Роман Машовец, Андрей Сибига, Игорь Жовква;

заместитель министра энергетики Светлана Гринчук;

представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ;

Посол Украины в КНР Павел Рябикин;

уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец;

советники руководителя Офиса Президента Дарья Заривна и Владислав Власюк.

Андрей Ермак выразил надежду, что переговоры станут еще одним шагом к углублению и укреплению отношений.

Китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР, а также другие элементы средств поражения, которые были переданы России и применяются ею для атак по территории Украины. Украина объяснила, что россияне используют составляющие из третьих стран, чтобы производить вооружение, в частности ударные БПЛА типа "Шахед", разведывательные дроны, ракеты, оптические приборы, навигационные системы и детали к самолетам. Этим вооружением бьют и по гражданским.

Еще китайцам рассказали о ситуации с ядерной и радиационной безопасностью. На оккупированной ЗАЭС следует заменить топливо, но россияне не имеют сертифицированных специалистов для этого.

Смотрите также В ОП ответили, действительно ли россияне целились по делегации Зеленского и премьера Греции в Одессе

Делегации рассказали о нарушениях прав человека со стороны оккупантов

Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с пленными, а наше государство пытается вернуть своих граждан.

Украина постоянно ищет новые подходы по возвращению граждан, незаконно задержанных Россией. И ищет новых партнеров, которые потенциально могут ускорить процесс возвращения украинских военнопленных, гражданских заложников и детей,

– сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

С Ли Хуэем встретились первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они говорили об установлении справедливого мира для Украины, восстановлении территориальной целостности и суверенитета нашего государства на основе Украинской формулы мира.

Был поднят вопрос о возможности содействия китайской стороны в:

прекращении насильственной депортации украинских детей;

обмене пленными;

демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС;

обеспечении ядерной безопасности и других международных инициатив нашего государства.

Обратите внимание! Китай и Турция работают над собственными переговорными платформами, чтобы урегулировать ситуацию в Украине, пишет Институт изучения войны. А Россия пытается использовать эти инициативы, чтобы уменьшить международную поддержку Украины.