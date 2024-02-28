Посол Ли Хуэй планирует посетить штаб-квартиру Европейского Союза, Польшу, Украину, Германию, Францию и Россию. Как сообщает китайское Министерство иностранных дел, свое турне спецпосланник начнет 2 марта.

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Китай хочет вести переговоры о прекращении войны

Пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин заявила, что Китай не отказывался от своих усилий способствовать миру и никогда не прекращал способствовать переговорам.

Китай продолжит играть уникальную роль, осуществлять челночную дипломатию, выстраивать консенсус между всеми сторонами, вносить мудрость Китая, чтобы способствовать политическому урегулированию кризиса в Украине,

– сказала она.

Ли уже посещал регион в прошлом году в рамках усилий по посредничеству в урегулировании конфликта, проведя переговоры в Москве, Киеве и ряде европейских столиц.

После этого он заявил, что все посещенные им страны подтвердили готовность к прекращению войны, однако признал, что сейчас Киев и Москва имеют абсолютно противоположное видение ее завершения и не готовы садиться за стол переговоров.

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