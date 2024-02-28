Посол Лі Хуей планує відвідати штаб-квартиру Європейського Союзу, Польщу, Україну, Німеччину, Францію та Росію. Як повідомляє китайське Міністерство закордонних справ, своє турне спецпосланець розпочне 2 березня.
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Китай хоче вести перемовини щодо припинення війни
Речниця китайського МЗС Мао Нін заявила, що Китай не відмовлявся від своїх зусиль сприяти миру і ніколи не припиняв сприяти переговорам.
Китай продовжить відігравати унікальну роль, здійснювати човникову дипломатію, вибудовувати консенсус між усіма сторонами, вносити мудрість Китаю, щоб сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні,
– сказала вона.
Лі вже відвідував регіон минулого року в рамках зусиль з посередництва у врегулюванні конфлікту, провівши переговори в Москві, Києві та низці європейських столиць.
Після цього він заявив, що всі відвідані ним країни підтвердили готовність до припинення війни, проте визнав, що наразі Київ і Москва мають абсолютно протилежне бачення її завершення і не готові сідати за стіл переговорів.
Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Китаю
- Міністри закордонних справ зустрілися, щоб обговорити питання миру та двосторонні відносини. Україна зацікавлена в тому, щоб Китай узяв участь у Глобальному саміті миру. Захід за участю світових лідерів має відбутися в Швейцарії.
- Кулеба заявив, що Україна погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати діалог.
- Політологи зауважують, що Росія поступово стає проблемою для Китаю. Через те, що три китайські компанії допомагають росіянам, ЄС може запровадити санкції. Ініціативу поки блокує Орбан, але, швидше за все, її реалізують