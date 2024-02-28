Посол Лі Хуей планує відвідати штаб-квартиру Європейського Союзу, Польщу, Україну, Німеччину, Францію та Росію. Як повідомляє китайське Міністерство закордонних справ, своє турне спецпосланець розпочне 2 березня.

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Китай хоче вести перемовини щодо припинення війни

Речниця китайського МЗС Мао Нін заявила, що Китай не відмовлявся від своїх зусиль сприяти миру і ніколи не припиняв сприяти переговорам.

Китай продовжить відігравати унікальну роль, здійснювати човникову дипломатію, вибудовувати консенсус між усіма сторонами, вносити мудрість Китаю, щоб сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні,

– сказала вона.

Лі вже відвідував регіон минулого року в рамках зусиль з посередництва у врегулюванні конфлікту, провівши переговори в Москві, Києві та низці європейських столиць.

Після цього він заявив, що всі відвідані ним країни підтвердили готовність до припинення війни, проте визнав, що наразі Київ і Москва мають абсолютно протилежне бачення її завершення і не готові сідати за стіл переговорів.

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