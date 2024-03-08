На цей час Росія має у своєму розпорядженні загалом 5580 ядерних боєзарядів, із яких, однак, на бойовому чергуванні під різного роду носії розгорнуто лише 1710 одиниць. Відповідні цифри у своїй доповіді "Russian nuclear weapons 2024" наводить спільнота західних вчених та аналітиків Bulletin of the Atomic Scientists.

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Ядерний арсенал Росії

Відомо, що ще 2670 боєголовок із "активного" російського ядерного арсеналу перебувають наразі в резерві. А також ще 1200 одиниць – це боєзаряди, у яких вичерпаний строк служби. Проте, наразі їх Росія ще не утилізувала, продовжуючи зберігати їх на своїх сховищах.

Автори доповіді "Russian nuclear weapons 2024" також розповіли про кількість ядерних боєзарядів в "активному" арсеналі, які наразі можуть бути на бойовому чергуванні на різного роду носіях.

Відповідно до їхніх даних складається така картина.

Вагома частка російського арсеналу ядерних боєголовок, або 1244 одиниці, розгорнуто на міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР) наземного базування.

Відомо, що найбільше всього – 810 одиниць, розгорнуто на ракетах "Ярс" мобільного та шахтного базування Йдеться загалом про 204 МБР.

Відповідно до даних, зазначених в доповіді, на атомних підводних човнах – носіях МБР зі складу ВМФ Росії на бойовому чергуванні розгорнуто орієнтовно до 200 МБР, на яких стоїть загалом 992 ядерні боєзаряди.

На думку авторів цієї доповіді, стратегічна авіація "ВКС Росії"(Повітряно-космічні сили Росії) має в своєму арсеналі загалом 586 ядерних боєзарядів. З них левова частка в 430 одиниць призначена саме під Ту-95МС (щодо них вказана наявність 52 одиниці). Щодо Ту-160 вказана наявність 15 бомбардувальників. Проте тут ядерний арсенал заявлений у 130 одиниць.

Також дослідники зробили оцінку, ВМФ РФ має в своєму розпорядженні ймовірно 784 тактичні ядерні боєзаряди для розгортання на підводних човнах, надводних кораблях та морській авіації.

Крім цього, в звіті також наводиться і зведена оцінка, за якою російська сторона нібито на загалом 289 літаків типів Су-24М та Су-34, Ту-22М3 та МіГ-31К мають загалом 334 ядерні боєзаряди.

У звіті вказана інформація і по ОТРК "Іскандер". Так, по них заявлена наявність менш як 100 ядерних боєзарядів, із яких орієнтовно 75 одиниць – під балістичні ракети 9М723, а 20 одиниць – під крилаті ракети середньої дальності 9М729.

А от під ЗРК С-300 та С-400 наявний арсенал ядерних боєзарядів заявлений на рівні 250 одиниць, а ще 23 одиниці – під береговий комплекс "Бастион" з ракетою П-800 "Оникс".

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