Владімір Путін дав чергове інтерв'ю Дмітрію Кисельову. У ньому він вирішив заговорити про готовність Росії до ядерної війни. Причому як з військової, так і технічної точки зору.

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Путін продовжує рівнятися на США

Президент Росії заявив, що ядерна тріада країни-агресорки сучасніша, ніж тріади інших держав. Також зазначив, що ядерні сили розвивають Сполучені Штати. Втім, не зупинявся він, це не означає, що Вашингтон готовий розв'язати ядерну війну вже завтра.

На цьому його заяви про США не вщухали. Владімір Путін також заявив, що якщо ядерні випробування проведуть США, то те ж саме може зробити і Росія.

Кремль готовий застосувати ядерку

Водночас президент Росії зазначив, що країна-агресорка готова застосувати ядерну зброю. Втім, запевняє він, це зроблять у випадку, якщо мовиться про загрозу існування його держави.

Зброя існує для того, щоб її застосовувати. У нас є свої принципи. Вони про що говорять: що ми готові застосовувати зброю, зокрема будь-яку зброю, зокрема й таку, про яку ви сказали, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій Стратегії, ми її не змінювали,

– наголосив Путін.

Що ж стосується так званої "СВО", то, наголошував Путін, під час неї буцімто ніколи не було необхідності застосовувати тактичну ядерну зброю.

Навіщо нам застосовувати засоби масового ураження? Необхідності не було такої ніколи,

– запевняв Путін.

Пропагандист Дмітрій Кисельов вирішив поставити уточнювальне запитання, чи спадало диктаторові з Кремля це на думку. На це російський президент відповів: "Ні, а навіщо?"

Яким є ядерний потенціал зараз

Спільнота західних учених та аналітиків Bulletin of the Atomic Scientists опублікували доповідь "Russian nuclear weapons 2024", у якій озвучили цифри ядерного потенціалу. Відомо, що наразі у розпорядженні Москви 5 580 ядерних боєзарядів. Водночас на бойовому чергуванні під різного роду носії розгорнули лишу 1710 одиниць.

За наявною інформацією, ще 2670 боєголовок із "активного" ядерного арсеналу Росії наразі перебувають у резерві. Крім того, ще 1200 одиниць – боєзаряди з вичерпаним строком служби. Правда, Москва їх ще не утилізувала та продовжує зберігати на своїх сховищах.