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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Порошенко назвав людину, що хоче зірвати вибори президента у 2019 році

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      Порошенко переконує, що Путін хоче зірвати вибори Президента України-2019
      Порошенко переконує, що Путін хоче зірвати вибори Президента України-2019 / 24 канал

      Український лідер Петро Порошенко вважає, що єдина людина, яка хоче перешкодити виборам президента у 2019 році, – це господар Кремля Володимир Путін.

      Таку заяву український гарант зробив у коментарі американському телеканалу CNN.

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      Вони (Росія – 24 канал) звинуватили нас у тому, що ми запровадили воєнний стан для того, щоб перешкодити президентським виборам. Відтак, я хочу наголосити, єдина людина, що є зацікавленою у скасуванні або відтермінуванні президентських виборів – це пан Путін,
      – зазначив він.

      Як пояснив Порошенко, запроваджуючи воєнний стан, Україна з одного боку захищає власні кордони, а з іншого – свою демократію.

      "Відтак, за моєї ініціативи парламент проголосував, аби президентські вибори відбулися 31 березня 2019 року. А як президент, верховний головнокомандувач і гарант Конституції, захищатиму не лише наш суверенітет, а й наші свободу та демократію", – додав політик.

      Нагадаємо, 26 листопада після прийняття закону щодо запровадження воєнного стану депутати також ухвалили постанову про проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року: за відповідне рішення проголосували 298 депутатів. 28 листопада цей документ підписав спікер парламенту Андрій Парубій, відтак він вступив у силу.

      Чому в Україні запровадили воєнний стан? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовсько-Керченському регіоні – прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. У Федеральній службі безпеки РФ, зі свого боку, заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки. Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

      У зв'язку з цим уночі проти 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні. Згодом президент України Петро Порошенко підтримав відповідну пропозицію воєнного комітету при РНБО та виніс це питання на розгляд парламенту. Увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану: відповідне рішення підтримали 276 депутатів. 28 листопада воєний стан в Україні почав діяти офіційно, хоча де-факто він розпочався ще 26 листопада о 14:00 та триватиме 30 днів – до 14:00 26 грудня 2018 року. 

      Воєнний стан, Порошенко, Парубій, Рада, указ
      Де почне діяти воєнний стан в Україні

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Володимир Путін Петро Порошенко Новини Росії Україна – Росія Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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